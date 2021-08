Onofre Lujano

Acámbaro.- ‘ El Tigre’ volvió a nacer. El veterano corredor, José Guadalupe Cruz, después de sufrir un grave accidente vial está de regreso y se alista para reaparecer en las pistas. “Hay tigre para rato, esto que me acaba de suceder no me detiene”, advirtió.

El corredor tuvo un accidente hace cinco meses en la esquina de la avenida Manuel Doblado y Aquiles Serdán, en Acámbaro. Fue arrollado por un automóvil y estuvo en terapia intensiva. Gracias al apoyo económico de sus compañeros del equipo atlético de Los Venados, así como de otras organizaciones, logró ponerse de pie.

“Desde entonces no he corrido, fue ocho días antes de la carrera Acámbaro a Araro; ahora me he dedicado a estar en los eventos atléticos para agradecer que realizaran varias competencias aludiendo a mi nombre”, recordó el atleta.

“Hemos ganado varias carreras importantes y en fechas significativas para Acámbaro, hasta el momento vamos esperar recuperándonos del accidente porque ya deseo estar en las carreras”, señaló.

Menciona que ya tiene 25 años participando en las justas atléticas que se organizan no solo en Acámbaro, sino que también vamos a otros estados; “el deporte nos da mucha fortaleza, en mi caso creo que si no hubiera hecho condición física, no lo estaría contando el accidente estuvo muy fuerte”.

El nativo del barrio de La Soledad, reitera que primero Dios y va seguir practicando este deporte del atletismo, “ahora por mi edad tengo que hacerlo en los veteranos pero lo importante es competir para estar bien de salud”.

“Mi deseo era agradecer a los amigos que me apoyaron con sus oraciones y con ayudas económicas de lo que juntaban en las carreras a beneficio mío, estoy muy agradecido eso que hicieron no se paga con nada lo realizaron con mucho afecto hacia mi persona”.