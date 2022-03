“Nos reunimos con Alejandra Gutiérrez y Héctor López para seguir trabajando juntos por el desarrollo de León y Guanajuato” Eduardo López Mares

Este viernes en la nueva reunión de colectivos de familiares de personas desaparecidas con la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, fuimos testigos de las Denuncias ya conocidas en contra de la insuficiencia de recursos humanos y materiales de las Comisiones Estatales de Búsqueda y Atención a Víctimas y de la falta de sensibilidad de la Fiscalía General del Estado.

En otras palabras, hay un reconocimiento generalizado a la voluntad y organización de las instancias que encabezan Héctor Díaz Ezquerra y Jaime Rochín y un enésima crítica a la actitud de la Fiscalía y sus funcionarios que a decir de varias de las buscadoras, no muestran empatía al momento de la identificación y traslado de los cuerpos.

Todo un clásico en Guanajuato. A pesar de los pesares y de los esfuerzos, la sensibilidad no es el fuerte de Carlos Zamarripa.

El dato novedoso de la reunión del viernes y que explica el interés que tenía la bancada del PAN en que hubiera una segunda reunión con colectivos tras la vapuleada de la reunión de la semana pasada, resultó ser la revelación de pugnas entre colectivos. En esta ocasión, si bien las críticas se mantuvieron a las omisiones de la autoridad, destacaron cuestionamientos que enviaron a algunos de los colectivos que se presentaron la semana anterior.

Se trata de los colectivos “A tu encuentro”, “Una promesa por cumplir”, “Una luz en mi camino” y “Hasta encontrarte”.

La revelación de algunas de las buscadoras de que esos 4 colectivos que son más duros en sus críticas al gobierno y que algunas de sus integrantes prefieren más el activismo que el trabajo de campo de búsqueda y eso no les gusta, muestran esa rispidez que suele darse en movimientos sociales.

Rispidez que es natural pero que poco beneficia al movimiento y al contrario lo debilita frente a la autoridad.

Que si les importa más el dinero, que si hay quienes presionan a otros colectivos, que si los acosan, que si los conflictos. El pasado viernes como no había ocurrido en ninguna otra reunión se presentaron estos testimonios que ya circulaban en radiopasillo en meses anteriores.

Pero pasó eso en buena medida, porque como pocas veces, hablaron ahora sí las madres buscadoras, no solo los representantes de los colectivos. Es decir, las directamente afectadas.

Es natural preguntar por qué se da en 2 tandas la reunión con los diputados y no en un solo bloque. Inicialmente, solo una parte de los colectivos pidieron el encuentro. El segundo la solicita a partir de la primera cita lo cual explica que no hay un solo bloque.

Por eso cobran relevancia los testimonios de las mujeres que hablaron directo y sin intermediarios.

El diferendo por supuesto, no puede desviar la atención del objetivo central y del drama que es inocultable pero sobre todo del trabajo y la suma con las autoridades para continuar la búsqueda de desaparecidos cuya cuenta no tiene fin.

Y desde el movimiento y los colectivos se tendrá que entender que en esa lucha que hay trazado particularmente las mujeres, nadie gana cuando la pugna interna se torna pública y menos frente a un gobierno que sabe que una causa fragmentada por diferencias internas significa un respiro para ellos.

Hacer visible este drama, lograr la atención del gobierno, doblar al Fiscal que se había mostrado renuente a aceptar el problema y colocar en la agenda del momento, la desaparición de personas no es poca cosa. No pueden dilapidar lo mucho que se ha ganado y dinamitar lo que falta por los egos y disputas personales.

En el partido Verde en Guanajuato, siguen los ajustes entre los que manejan ese partido. Virginia Magaña ya asumió la dirigencia en León. Ella, que fue la directora del Instituto Municipal de la Mujer en la gestión de Bárbara Botello y que se quedó con las ganas de ser regidora en la actual administración leonesa. Tiene buen perfil sin lugar a dudas.

Mientras eso ocurre, el dirigente estatal Sergio Contreras fue nombrado delegado para el proceso electoral en Quintana Roo. El tucán en el estado se mantiene vigente y dando guerra a la espera de lo que le deparará en lo nacional su alianza con la 4T que en esta entidad es donde menos le abonará. Al contrario, ya la debilitó más.

“GOLPE DE TIMÓN”: LOS SALDOS A 3 AÑOS

A un par de días del primer informe, en plena ocupación de las fuerzas federales y estatales de la comunidad Santa Rosa de Lima con “road show” en medios nacionales electrónicos incluido para promover el operativo “Golpe de timón”, el mensaje del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo era el signo de los tiempos.

El jefe del ejecutivo estatal a bordo de un vehículo descubierto en un recorrido por el Eje de los Pueblos del Rincón, acompañado de mandos militares en la región.

El Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre y el secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca anunciaron un día antes los resultados parciales de un operativo y el triunfo que para la autoridad representaba haber entrado “después de mucho tiempo de no hacerlo”, a Santa Rosa de Lima, la sede del Cartel de narcotráfico que se incubó en Guanajuato durante el sexenio de Miguel Márquez.

Entrevistas mediáticas en noticieros de impacto nacional en el sentido de que hay detenciones en Santa Rosa de Lima aunque no la que sería nota de portada en varios medios. El alcalde de Villagrán respondió a pregunta expresa que no conocía al líder del grupo de crimen organizado que ahí opera mientras Rodríguez Vallejo reconocía que todavía no lo habían podido detener.

A 6 meses de asumir el poder, Rodríguez Vallejo dejaba claro que no llegaba a administrar un lastre heredado por Miguel Márquez quien entregó un estado mucho más violento que el que recibió y con un cartel incluido engtre las amenazas a la seguridad por lo menos de una región del estado y factor primordial para el despegue del huachicol.

Y claro, el golpe de timón como tal, es decir, el ingreso de fuerzas estatales y federales a Santa Rosa de Lima era en sí mismo una descalificación a las omisiones de Miguel Márquez que tomó decisiones cosméticas al cerrar su sexenio con la construcción de cuarteles para fuerzas federales, el desdén por el fortalecimiento a las policías municipales y su denuncia de la famosa puerta giratoria.

La “culpa” del incremento de los homicidios dolosos era porque la detención de quienes tenían armas de fuego de uso exclusivo del ejército no tenían prisión preventiva.

ALEJANDRA GUTIÉRREZ Y HÉCTOR LÓPEZ: PROHIBIDO PATEAR EL PESEBRE

La foto que subió el dirigente estatal del PAN Eduardo López Mares el pasado viernes por la tarde en la que aparece acompañado por la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos y el director de Guanajuato Puerto Interior y exalcalde Héctor López Santillana confirma que las versiones de que en el frente del exalcalde si había la sensación de que le estaban apedreando el rancho desde el propio PAN en las auditorías a temas polémicos que han surgido en el primer tramo de su trienio.

López Mares pudo haber lavado la ropa en casa sin publicitar la reunión. Que bueno que se decidió a difundirla para que públicamente quedé clarísimo que sí había reserva de parte del expresidente municipal hacia su sucesora porque sobre la mesa están 3 casos que podrían arrojar sanciones y que no dejan de hacer ruido.

Porque a diferencia de la pugna que libraban o libran aún Lorena Alfaro y Ricardo Ortiz, alcaldesa y antecesor respectivamente en Irapuato quienes sin tapujos se tundían públicamente, Gutiérrez y López Santillana no necesitaron mensajes abiertos o recados mediáticos porque los señalamientos se dieron directamente en la Contraloría Municipal.

Gutiérrez Campos se habría deslindado en su momento de ser la autora intelectual y el argumento era que las denuncias las había puesto sobre la mesa el síndico Arturo Sánchez Castellanos y que ella no podía mandar sobre el exdirigente empresarial quien no suele mandar obuses a nombre de alguien más y que ha demostrado que en eso de que algún gobernante quiera mangonearlo no es muy dejado.

Como quiera que sea, este dato también sería revelador de que Gutiérrez Campos no tiene el control político de su cabildo lo cual tampoco la deja bien parada.

Detrás de la foto de Gutiérrez Campos y López Santillana hay varios flancos de análisis. El más visible es el pendiente jurídico que tiene la Contraloría Municipal que definirá si hay o no sanciones para los titulares de las 2 dependencias que están bajo investigación y eso dejará saldos y eventualmente heridas.

El otro tema es el papel en el que queda el denunciante en aquellos momentos, el síndico Sánchez Castellanos quien curiosamente ha bajado el perfil mediático pero sobre todo crítico del status quo panista que hoy está penado en el panismo.

Prohibido patear el pesebre es la línea en este partido donde el que obedece no se equivoca. Esta foto es parte de la operación cicatriz y de la difusión del mensaje “que nadie se mueva” en Guanajuato. La antítesis del bateo libre que pareció haber decretado el dirigente nacional Marko Cortés quien ya definió su baraja de presidenciables.

En Guanajuato, aún no llegan a esa parte del proceso. Primero hay que meter en cintura todos los militantes a la institucionalidad. La democracia interna se fue de vacaciones hace un buen rato y el fuego amigo es un exceso que no se pueden dar como ocurría en antaño.

