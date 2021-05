El diputado de Nueva Alianza pone el dedo en la llaga en el anhelado regreso a clases

“Tenemos casos de escuelas que hasta en 9 ocasiones distintas han sido saqueadas en este tiempo de pandemia. Adicionalmente a los robos, está el tema de la conservación o falta de infraestructura en las escuelas. es un problema añejo que se ha diferido su adecuada atención pues encontramos planteles educativos que no encuentran con la infraestructura necesaria y con los servicios básicos o que están gravemente deteriorados por falta de mantenimiento o deficiencias en su construcción y que representan un riesgo latente para la población estudiantil” Juan Elías Chávez

El lento avance en la estrategia de vacunación que hace que lograr la inmunización contra la covid19 o por lo menos contra sus efectos mortales sea todo un privilegio, se sigue prestando a abusos de algunos que hasta lo presumen en redes sociales.

Durante los últimos días, en el proceso de vacunación a maestros en el estado, las redes sociales se prendieron porque, como suele suceder, muchos de los que fueron a vacunarse, lo presumieron en sus cuentas de redes sociales.

Y los abusos, parece que se dieron principalmente en las escuelas particulares porque sus titulares tenían a su alcance el procedimiento para que fuese a vacunarse quien ellos quisieran, fuera o no maestro.

Es decir, el filtro más importante lo ponía el director o directora de la institución educativa en la que se desempeñara. Eso puede explicar las publicaciones de quienes sin ningún rubor ponían en sus posts “maestro de vida”, otros que escribían que fueron vacunados por ser parientes del director de algún colegio u otra que escribió debajo de su foto: “que según soy docente. Diiiicen”.

Fue común también ver quejas de usuarios en redes como Facebook y Twitter que lamentaban que conocidos y amigos suyos se vacunaron sin que realmente ejercieran alguna tarea relacionada con la docencia.

Así las paradojas de la estrategia de vacunación en un país donde resulta más fácil engañar a la autoridad, fingiendo que se es docente tan solo por que se es pariente de alguien que es propietario de una escuela particular que ser inmunizado por trabajar como médico en una clínica particular.

Allá solo hace falta el aval del pariente, en este último caso, un amparo aunque ya por fin, quienes trabajan en este sector fueron considerados.

No son buenos tiempos para mostrar la congruencia. El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano Rodrigo González que va primero en la lista de pluris locales con Movimiento Ciudadano dice que su partido es la mejor alternativa en León, frente al PAN y al PAN 2.0 como llama a Morena que postula en esta ciudad al exblanquiazul Ricardo Sheffield.

Es una buena puntada pero olvida Rodrigo que hace 3 años, él hacía campaña por el PAN, merced de la alianza que los unía con el blanquiazul y que llevó a Ariel Rodríguez al Congreso federal.

Y no quiere ver tampoco que su único diputado en la actual legislatura local, Jaime Hernández Centeno ha sido un legislador entregado al blanquiazul en sus votos y en sus posturas.

MC muestra varios proyectos interesantes en diferentes municipios del Estado pero la historia, no de este trienio y esta dirigencia, sino de los diputados de la familia Ramírez Granja vuelven poco creíble eso de que los naranjas son un contrapeso al PAN. Un poco de PUDOR.

GOBIERNO BARBARISTA: EUGENIO MARTÍNEZ COMO FACTOR DISCORDIA

Con presencias esporádicas, casi todas sexenales y casi siempre en elecciones intermedias pero llenas de protagonismo, Eugenio Martínez Vega se ha convertido en varios momentos en ave de tempestades en León.

En 2003 como integrante de la planilla de Eliseo Martínez como candidato de PRI y Verde; en 2009 como candidato a alcalde del Verde; en 2012 como el artífice para tumbar al PAN; en 2015 como contrapeso interno de Bárbara Botello y ahora, como coordinador de campaña de Ricardo Sheffield.

Ninguna como hace 6 años cuando era síndico del Ayuntamiento y a la vez promotor de la candidatura de Angel Córdova Villalobos para alcalde en 2015. Pero además, en motivo de discordia con los siempre exigentes desarrolladores inmobiliarios

“Hablaron expresamente de una queja de que no es el director, es el síndico del Ayuntamiento, quien se ha convertido en el factor de decisión en los procesos y entorpeciendo todo el proceso, entonces, son los propios empresarios de Canadevi los que expresaron de manera muy puntual una queja sobre las atribuciones extra-reglamentarias que el síndico se está tomando”, dijo Héctor López

El desarrollador de vivienda Luis Mariano Hernández Aguado acusaba al síndico del Ayuntamiento, Eugenio Martínez Vega de ser el poder tras el trono en la dirección de Desarrollo Urbano que encabezaba Oscar Pons González.

En aquél momento, el ahora coordinador de campaña de Ricardo Sheffield era un factor de discordia en el cabildo barbarista como cabeza de la fracción que se contrapuso a la entonces alcaldesa y considerado, por algunos desarrolladores como el poder tras el trono en Desarrollo Urbano.

Y ahora en 2021, regresa a la escena como aliado del candidato que enfrentó hace 12 años en las urnas con el objetivo de ganarle al PAN. En 2003 fue regidor a través de la alianza PRI-Verde; en 2009, solo candidato del Verde; en 2012, artífice de la alianza con Bárbara Botello y 3 años después en divorcio político total con ella y en este 2021, en alianza con Sheffield, con un partido con el que ideológicamente nunca ha simpatizado pero el único en el que puede manifestar su antipanismo.

EL ESTADIO YA NO VA

En el PAN es un secreto a voces que ya asumen a estas alturas del trienio que la propuesta que hizo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para comprar el estadio León a Roberto Zermeño y Héctor González en más de 500 millones de pesos con recursos públicos, no se va a analizar en este Ayuntamiento.

Y la razón es simple: al PAN no le alcanzan los votos en el cabildo para sacarla adelante porque ya es un hecho que la síndico Leticia Villegas Nava y la regidora, Ana María Carpio no van a votar a favor del proyecto. Suficientes razones han dado ya dentro del llamado cabildo azul como para dejar claro que no van con la línea oficial.

El asunto fue tema en una reunión de candidatos panistas al Congreso y al cabildo leonés en la que Luis Ernesto Ayala quien de ganar su distrito, será coordinador de la bancada, ya adelantó que ese sería tema de la agenda de la siguiente administración en caso de que Alejandra Gutiérrez gane la elección.

No es un tema menor que el cabildo azul en León deseche una propuesta del poder ejecutivo estatal, una muestra clara de que la línea en el PAN tiene sus resistencias o sus intocables.

Una de ellas, Leticia Villegas Nava que no es la primera vez que se va por la libre en un tema que pasa por el cabildo. Ya lo hizo en el trienio de Vicente Guerrero con su consigna “A la fregada, Grupo Pegaso”, consorcio que administraba al Club León y al que cobijaba el entonces secretario de Ayuntamiento y actual titular de la CEAG, Francisco García León.

La hija del patriarca yunquista Elías Villegas Torres es de las pocas panistas que puede desafiar una estrategia de esa naturaleza como el “rescate” del estadio León, así venga del gobernador.

Ana María Carpio que tampoco era (y quizá ni sea panista) sabe que en octubre se termina su aventura política y no aspira a ningún futuro cargo en la nómina blanquiazul. Va en contra y ahí muere el proyecto en este trienio.

En ese caso, los panistas, instalados en el optimismo ya proyectan que el tema lo heredará Alejandra Gutiérrez. Si las urnas así lo determinan, así será.

Y ya hay quienes adelantan escenarios en su eventual cabildo. Uno de ellos, José Arturo Sánchez Castellanos quien sería síndico del Ayuntamiento que ya le dijo a la candidata que llegado el momento, propondrá la realización de un plebiscito o consulta ciudadana que ya están regulados en el estado.

Esa sería la alternativa del ex líder del Consejo Coordinador Empresarial leonés para que, en este caso, si sea la voluntad popular la que se manifieste en el tema y que el gobierno pueda decir entonces que tiene el aval de la sociedad para destinar recursos públicos para adquirir un inmueble que, particulares ganaron en tribunales.

Y ya sabemos que una consulta, el secreto es cómo se plantea la pregunta pues se cuestiona, buscando obtener una respuesta. Por lo pronto ahí está la decisión panista y también la previsión: Lety Villegas seguiría oponiéndose al tema y el propio Sánchez Castellanos no será ningún blandito. Para que le tanteen desde el estado.