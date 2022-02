AJUSTES. En realidad no le importa mucho al gobernador el cambio. Da lo mismo que presente el cuarto informe en marzo que en mayo como parece ocurrirá. Lo mismo pasa con el fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre.

LISTO. Ayer, la Junta de Gobierno del Congreso local acordó presentar una propuesta ante el pleno para que se fije un nuevo plazo ante la veda electoral para que el gobierno estatal presente su cuarto informe de gobierno.

LO TÉCNICO. La propuesta que no debe tener mayor problema para pasar en el pleno es que se haga a partir de un mes posterior a la celebración de la famosa consulta para la revocación de mandato del presidente, es decir el 10 de abril.

LA EXPERIENCIA. Hablaríamos pues que, a partir del 10 de mayo el gobernador estaría entregando por única ocasión, el informe ante el legislativo y de ahí corran los 12 días del tlatoani. Por lo pronto, hoy arranca el siguiente período ordinario de sesiones en el que veremos ya a las distintas fracciones más adaptadas al nuevo equilibrio de fuerzas.

YA ES HORA. Y ya veremos el talante que muestra el PAN y su coordinador Luis Ernesto Ayala quien ya debe tener una curva de aprendizaje importante en este rol donde es jefe entre pares.

MEDIRLE EL AGUA… Hay algunos temas en los que la aplanadora azul plantea un agandalle como es la propuesta de metodología de la ley para combatir las adicciones en la que las panistas no quisieron invitar a los dueños de anexos a los foros; también, la de proponer un moderador externo que conduzca un foro con colectivos de familiares de personas desaparecidas y el paso lento al que avanza el análisis de las iniciativas de matrimonio igualitario y despenalización del aborto.

MARCA DE CASA. Las tres, en mayor o menor medida representan el exceso del PAN como mayoría que de lo menos que hablan es de un parlamento abierto. Para que luego no echen su rollo.

LA DEL ESTRIBO…

Por cierto, la Junta de Gobierno del Congreso local acordó reforzar algunos lineamientos para las sesiones de la actual legislatura tanto del pleno como comisiones que seguirán siendo en formato híbrido.

Llama la atención el parón en seco que le dan a los indisciplinados e inquietos que se conectaban al pleno o a las comisiones desde su automóvil e incluso en algún trayecto lo que provocaba que perdieran la conexión pero sobre todo evidenciaba la poca seriedad que le daban a su trabajo.

Porque si bien el trabajo virtual ha sido una herramienta valiosa en esta pandemia, para algunos políticos ha sido una forma de escaparse de su realidad y fingimiento del deber.

Es decir, cuando el trabajo solo era presencial, no había de otra. O estabas o no. Pero ahora a algunos diputados se les hace fácil y arman su agenda como si las comisiones y el pleno fuera un videochat para pasar el rato. Era el colmo.

DIEGO, ‘MEMO’, ECTOR Y HÉCTOR A SIETE AÑOS DE LOS CAMBIOS

Hace exactamente siete años, el entonces gobernador Miguel Márquez, designaba a Diego Sinhué como nuevo secretario de Desarrollo Social y Humano, en sustitución de Ector Jaime Ramírez Barba, quien era promovido como candidato a diputado local; mientras, Guillermo Romero Pacheco asumía la secretaría de Desarrollo Económico en sustitución de López Santillana que iba como candidato emergente a alcalde en León.

Rodríguez Vallejo es hoy gobernador mientras que Ramírez Barba es diputado federal reelecto; Romero Pacheco es director de Economía en el gobierno de Alejandra Gutiérrez. Héctor López Santillana es director de Guanajuato Puerto Interior luego de un sexenio en la alcaldía de León.

Y mire que unos años antes, ninguno de los mencionados soñaba con ese cargo. Algunos tenían la mira más corta y otros más alta.

Diego Sinhue quería ser alcalde de León, mientras que López Santillana estaba muy a gusto en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable; Guillermo Romero pudo ser Contralor Municipal en 2012, durante la administración de Bárbara Botello y el PAN no sabía que estaba impedido legalmente.

Ramírez Barba soñaba con catapultarse de la coordinación de la bancada panista en el Congreso local al Senado de la República pero Miguel Márquez no quiso y prefirió a Erandi Bermúdez.

Hace siete años, Rodríguez Vallejo salía del hoyo anímico en que se sumió por no ganar la candidatura a alcalde en León.

Diego Sinhue había terminado dolido porque siendo el delfín del gobernador para alcalde de León, tuvo que apechugar y resignarse a ser secretario debido en parte a la polarización que propició en aquel momento la postura de Sheffield y el veto que le endilgó Carlos Medina Plascencia, que llevó al extremo su rechazo al hoy funcionario estatal.

Pero a toro pasado, el premio de consolación resultó para Diego mucho mejor que la del calvario de ser el alcalde de León. ¿Recuerda usted algún presidente o presidenta municipal que haya salido en hombros en León o alguna otra ciudad del corredor industrial?

Cuando lleguemos a 2024 se cumplirán nueve años de aquella carambola que produjo la rebelión de Ricardo Sheffield y el cambio en el dedazo en la alcaldía de León, hoy en Morena. Algunos se lo agradecerán. Otros, no tanto.

IVERMECTINA EN GUANAJUATO; QUE SÍ, PERO NOMÁS POQUITA

El secretario de Salud en el estado, Daniel Díaz Martínez, tuvo que admitir que algunos médicos del sector público y privado en Guanajuato siguen recetando ivermectina para pacientes con covid-19 aunque “cada vez menos, por fortuna ante la evidencia existente”.

El funcionario estatal respondió por escrito a una consulta que le hice sobre el hecho de que en hospitales covid en la entidad se sigue entregando este medicamento que no es avalado por la Organización Mundial de la Salud.

“No ha pasado nada más allá de haberles dado una buena desparasitada a sus pacientes, además de tratar las particularidades de cada caso de acuerdo a su ciencia y su experiencia”, escribió vía Whats App luego de que personas que resultaron contagiadas por covid-19 en días recientes, aseguran que en clínicas del estado como el Hospital Covid de 20 de Enero les recetaron este medicamento.

“Se dió en su momento para casos leves, pero una vez que tuvimos evidencia de acuerdo a los protocolos de investigación de que no representaba un beneficio significativo, no se promovió su uso; no se identificaron eventos adversos, ni fue emitida una alerta sanitaria por Cofepris al respecto”, escribió Díaz Martínez.

Y es que en días pasados la Secretaría de Salud aseguró que hace más de un año no se recetaba pero algunos testimonios de quienes resultaron contagiados recientemente así lo señalan.

“Si sale positivo, se toma una en la mañana y otra en la noche”, le dijeron a un compañero que se fue a hacer la prueba hace dos semanas. Y así, nos encontramos con más testimonios de días recientes.

“A lo que si no le entramos fue al dióxido de cloro, por ejemplo. Es peligrosísimo, un protocolo que se usó en la década de los 70 y 80. Hay que recordar que incluso vacunas como Sputnik no están aprobadas por la OMS y en México se han aplicado millones de ellas como uso de emergencia también” justificó.

El funcionario estatal dijo que no podía juzgar a los médicos que ante una enfermedad emergente y catastrófica con una de las tasas de letalidad más altas en el mundo y nuestro país quisieran hacer algo por sus pacientes más allá de verlos solo complicarse o morir.

“Hoy nos apegamos a las guías y vías de práctica clínica existentes hasta el momento, y aún se está realizando mucha investigación al respeto, aún no se tienen resultados concluyentes. Cada vez, por fortuna se usa menos”, insistió.

Respecto a la inversión que se ha hecho para adquirir el medicamento, Díaz Martínez no mencionó cantidad alguna pues forma parte, dijo, de las alternativas terapéuticas y los stocks de medicamentos que tienen las unidades para sus necesidades de atención y se paga respecto al consumo como el resto de las claves de medicamentos.

Lo que llama la atención es la desconexión que en este tema se aprecia entre lo que se cree que se define desde las altas esferas en un tema que lleva varias semanas en el debate y lo que pasa en la realidad cotidiana.

Imagine usted a un paciente de covid-19 que recibe su dosis de ivermectina en un hospital de Guanajuato y luego lee en el periódico o escucha en la radio que un alto funcionario niega que eso pase y descalifique el medicamento. Tache para la administración estatal.