El Covid es real, advierte la viuda de capitalino

Redacción

Guanajuato.- “ Covid-19 el monstruo que tiene a mi esposo”, así comienza el mensaje que hace un par de días compartiera Claudia, la esposa de Octavio, el tercer fallecido por las complicaciones derivadas del virus en el estado de Guanajuato, y el primer capitalino que pierde la batalla en contra de la enfermedad.

“Hoy les comparto mi vivencia, mi esposo está enfermo de Covid, está en terapia intensiva, muy delicado, de verdad muy delicado. ¿Por qué lo comparto? Lo comparto porque muchos no toman en serio este virus Covid-19, no importa si es fabricado, si es un arma usada por EE. UU. o China. Si!, es mucho peor que la gripa. No hay cura. El virus trabaja diferente en cada organismo. Los niños son vulnerables. Los jóvenes sí se enferman. No es el chupacabras. Los únicos que te pueden ayudar si estas enfermo son los doctores y enfermeras. Si tu familiar se enferma ya no lo puedes ver. No hay pruebas para personas con síntomas leves o sin síntomas”, externó Claudia.

A través de su publicación en redes sociales hecha antes de que su marido falleciera, la guanajuatense pide a la población no arriesgarse, seguir las medidas recomendadas por las autoridades y sobre todo, quedarse en casa.

“Tú que no guardas cuarentena (entiendo perfectamente a los que si no trabajan no comen), tú que no usas guantes o cubre bocas, tú que sacas a tu familia como si fueran vacaciones, tú que no crees que sea verdad, tú estás enfermando a otras personas, tal vez seas joven y fuerte, pero no todos son iguales, entre ellos mi esposo, mi esposo que era fuerte, mi esposo que tomaba precauciones, mi esposo que nos cuidaba, mi esposo y el padre de dos hermosos tesoros que todos los días extrañan a su papá, que tienen miedo que ya no pueda regresar, que anhelamos volver a ver”.

“No te quiero regañar, te estoy abriendo mi corazón destrozado, te estoy suplicando que tomes precauciones, que uses alcohol o gel, usa cubre bocas, lávate las manos, mantén distancia entra las personas, si no tienes que salir a la calle, no salgas, no hagas fiestas, no agredas a las enfermeras o doctores, ellos te van a salvar la vida, ellos sí saben qué precauciones se deben de tomar, ellos son los héroes que trabajan de forma incansable para salvar vidas arriesgando la propia”.

Sin querer causar temor en la población, la hoy viuda, madre de dos hijas, advierte las circunstancias que se deben enfrentar: “muchos preguntaban si conocías un solo caso de Covid, hoy te digo que ¡SÍ LOS HAY!, que son muchos, algunos tienen la fortuna de tener síntomas leves, otros no tienen ni síntomas, pero te aseguro que, si son muchos los que requieren hospitalización y peor aún, un respirador”.

El mensaje que ha sido compartido y apoyado por diversas figuras públicas de la capital, como la regidora María Elena Castro, concluye agradeciendo el apoyo que recibió por parte de la comunidad, y repitiendo el mensaje que se ha repetido desde febrero.