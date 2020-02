El ‘corazón’ de la Tundra ya palpita en Apaseo

Nancy Venegas / Fernando Velázquez

Irapuato / León.- La contraloría municipal abrió una carpeta de investigación por los servicios que contrató la Japami y Administración local a la compañía “Arias Soluciones”, una de las empresas boletinadas por el Sistema de Administración Tributaria como Operadoras de Facturación Simulada (EFOS). El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, aseguró que desconocía la situación de esta empresa.

Un informe del comité de participación ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, reveló que del 2014 al 2019, dependencias de Gobierno pagaron 192 millones de pesos a 171 empresas fantasmas, entre ellas “Arias Soluciones”, boletinada por el SAT como EFOS, que fue contratada por el organismo local operador del agua y la administración municipal.

Guillermo Patiño Barragán, contralor municipal, informó que el lunes pasado se abrió una carpeta de investigación.

“Me puse a indagar para empezar es una empresa que existe en Irapuato, tiene muchos años es del ramo automotriz que se dedica a reparaciones automotrices, esta empresa brindó servicio a Japami y a la Administración centralizada”.

Cuando se extinguió el taller municipal ante el pésimo servicio que brindaba a las unidades de las dependencias, se recogieron vehículos que se encontraban desde hacía meses varados en talleres mecánicos privados y la Contraloría realizó una auditoría por estas anomalías, el Municipio invitó a empresas automotrices a que brindaran el servicio.

“Arias soluciones” aceptó la invitación, reparó vehículos de dependencias municipales y del organismo operador. Luego -confirmó el contralor- rechazó continuar con el servicio porque tardaban mucho en cubrir los honorarios. Entre Japami y el Municipio, se estima que este corporativo boletinado por el SAT como empresa fantasma, recibió más de un millón de pesos.

“Hasta donde sé es una empresa que no llegó a pedir, simplemente se buscó y se consideró porque tenía instalaciones suficientes y adecuadas y aceptó que se le enviaran los vehículos a reparación, pero la relación no duró mucho porque a la empresa no le pareció el plazo que el Municipio paga, porque estábamos estrenando un nuevo proceso con nuevos esquemas de control por parte de oficialía mayor y contraloría municipal, donde había que recabar una serie de firmas y documentos para que se tuviera la certeza de que se brindara servicios adecuados suficientes y se tenía que checar, firmar de satisfacción, es un esquema que se ideó para garantizar el servicio.

La propia empresa dijo después del pago ya no, porque no me conviene, es mucho tiempo”, dijo el contralor municipal.

Fue el fin de semana pasado cuando el contralor recibió el estudio que consideró debe analizarse y solicitó a la Japami los documentos respecto a los servicios y pagos hechos a “Arias Soluciones”.

“Necesitamos ver a qué se refiere con la empresa fantasma, a lo mejor es un tema fiscal interno, no se ha dado el tema de que haya hecho trabajos o no al Municipio, sino que si los hizo. No tengo entendido que la SHyCP haya boletinado a la empresa, ni haya solicitado alguna información al Municipio”.

El director del SAPAL, Enrique de Haro, informó que ya se trabaja en recabar la documentación necesaria que compruebe que la empresa “Consultores en inteligencia y estrategia informática, S. de R.L. de C.V.”, que facturó a la paramunicipal 4.7 millones de pesos, sí entregó el producto adquirido.

Lo anterior, luego de que dicha compañía apareciera como una de las 171 empresas fantasma que han facturado a dependencias gubernamentales más de 192 millones de pesos, del 2014 al 30 de septiembre del 2019, de acuerdo con una investigación realizada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Enrique de Haro indicó que, hasta ese momento, no había requerimiento alguno por parte de la Contraloría Interna, pero ya trabajan en comprobar que el producto que se pagó, sí se recibió.

“A partir de este hallazgo es lo que vamos a estar revisando, lo que sí te puedo comentar es que para nosotros en este momento no es una empresa fantasma, seguramente si estas empresas tienen asuntos con el SAT es cuestión de que ellos lo revisen. Lo que nosotros vamos a tratar de comprobar es que los productos que se adquirieron, verdaderamente hayan sido entregados y que estén en uso del SAPAL”, dijo.

Además, el funcionario subrayó que ninguna empresa puede ser contratada si no está debidamente registrada ante la administración municipal, y posteriormente, para pagarle, es necesaria una “carta positiva” del SAT para poderlo hacer.