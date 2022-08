El consultor de los 3 mdd

“¿QUÉ… CLAUDIA NO es de Morena?”, soltó el politólogo y estratega en comunicación Juan Carlos Monedero cuando le dijeron que Claudia Sheinbaum se había decantado por su colega, Antoni Gutiérrez-Rubí.

Y es que Monedero pensó que la candidata favorita de Andrés Manuel López Obrador lo ficharía a él: el consultor estrella de Podemos, el partido español que se sitúa entre la izquierda y la extrema izquierda.

La contratación de Gutiérrez Rubi, que acaba de llevar a la Presidencia de Colombia a Gustavo Petro, también cayó de sopresa entre los ultras del gobierno de la 4T afines a la Jefa de Gobierno de la CdMx.

Y es que el asesor, que según trascendió cobrará de entrada unos tres millones de dólares, lo mismo ayudó a Felipe González y el Partido Socialista Obrero Español que a José María Aznar y el Partido Popular.

Es una empresa de comunicación: Gutiérrez-Rubí trabaja para quien le pague, es un comunicador que no involucra sentimientos, a diferencia de Monedero, que se ha convertido en el vigía de la izquierda latinoamericana.

Cuando Monedero supo que Sheinbaum no lo tomó en cuenta se molestó. Y es que ha estado cerca de la 4T y de sus principales operadores desde el inicio. Lleva más de 10 años trabajando en la región.

Lo trajo a América Latina Hugo Chávez y en todo ese tiempo ha aconsejado en Venezuela a Nicolás Maduro, a Rafael Correa en Ecuador, a Evo Morales en Bolivia y a Alberto Fernández en Argentina.

Monedero fue el principal sorprendido de que el equipo de Sheinbaum no lo haya buscado a él, más afín a Morena que el propio García-Rubín. Pero también se sorprendieron en Morena.

El presidente de ese partido, Mario Delgado, lo tiene contratado como asesor externo. Es muy amigo del principal propagandista de la 4T, Epigmenio Ibarra, y del activista John Ackerman.

El consultor de los 3 mdd

Lee también: Se baja Inbursa de la puja por Banamex

El consultor de los 3 mdd

Es más, este último lo invitó a la toma de posesión de López Obrador como Presidente. Monedero estuvo en la comida oficial en Palacio Nacional en diciembre de 2018.

El ala radical integrado por personajes como Paco Ignacio Taibo, Jesús Ramírez, Pedro Miguel, Jesusa Rodríguez, Irma Eréndira Sandoval, Ibarra, Ackerman, etcétera, ubican muy bien a Monedero.

El extrañamiento también se dejó sentir fuera del mismo círculo de Sheinbaum: ayer mismo el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, se mofó de la contratación.

“No necesito publicistas extranjeros, soy de corazón nacionalista, aquí tengo a Anita, una chaparrita que me ayuda, chiapaneca… es mi arma secreta”, expresó en conferencia de prensa.

SI BIEN ANDRÉS Manuel López Obrador no pudo concretar la compra del 51% de Banamex, no descarte que si alguno de los postores que aún se mantienen en la puja logra adjudicárselo, el gobierno de la 4T sacará raja de la transacción. Y no estamos hablando de la posibilidad de rescatar el vasto acervo cultural del banco, nos dicen valuado en cerca de dos mil millones de dólares. El interés de este régimen está en la afores. Si Banorte gana Banamex tiene dos caminos: o se queda con su afore y vende su 50% en la Afore Siglo 21 que tiene en sociedad con el IMSS, o le traspasa al gobierno Afore Banamex. En cualquiera de los dos escenarios López Obrador está en la posición histórica de cumplir uno de sus sueños largamente acariciados: reformar radicalmente el sistema de pensiones de México, pasándolo de un esquema privado a uno público. Y es que no sería remoto que fusionara la que encabeza David Razú o la que dirige Manuel Romo con Pensionissste, a cargo de Edgar Díaz.

¿QUIÉN DICE QUE no es un peligro el creciente poder que Andrés Manuel López Obrador ha dado al ejército? Una prueba es el veto que la Secretaría de la Defensa Nacional de Luis Cresencio Sandoval impuso para que el aeropuerto de Toluca incremente vuelos ante el tope de las operaciones del Aeropuerto Internacional de la CdMx. El encargado del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el general Isidoro Pastor, montó en cólera cuando su colega, el otro general, Carlos Rodríguez Munguía, director de la Agencia Federal de Aviación Civil, autorizó a Volaris y a Viva Aerobus seis y cuatro nuevas rutas, respectivamente.

EN MEDIO DE la tragedia de Crédito Real hay un jugador que se ha mantenido a buen resguardo, pero que también sale raspado por la mala conducción que de esa sociedad financiera de objeto múltiple hizo Ángel Romanos. Se trata de Federico de la Madrid. Multiplica tu Nómina es su empresa dedicada a otorgar préstamos con descuento a las nóminas. Tiene vasos comunicantes con Crédito Real y también ya acusa el impacto de aquélla y problemas de pago y fondeo. Con el disparo en las tasas de interés es otra papa caliente, igual que Alpha Credit de Augusto Álvarez, Unifin de Rodrigo Lebois y Progresemos de Roberto Flores.

POR CIERTO QUE Alpha Credit logró ayer que el Juzgado Primero Especializado en materia concursal le admitiera a concurso mercantil otras cinco empresas del grupo. Recordará que esta prestamista del mencionado Augusto Álvarez y José Luis Orozco reportó hace más de un año una minusvalía de unos cuatro mil millones de pesos y tiene además cerca de 500 millones de dólares en papel colocado en el extranjero. Las filiales que obtuvieron ayer de la jueza Olga Borja Cárdenas medidas cautelares son Aeternam, AIF Recursos, C Claro, Bta Credit y Beta Planeación. Ya estaban en concurso Alpha Holdings, Acercándonos y Alpha Credit.

HOY LA PRIMERA Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene listado para revisión dos amparos directos que Diageo promovió contra Gael García y Diego Luna. ¿Se acuerda? Los actores le ganaron a la multinacional que preside aquí Iván Menezes un litigio por haber utilizado indebidamente sus imágenes para una campaña publicitaria del whisky Johnnie Walker. La ponente es la ministra Norma Piña y votarán además Margarita Ríos-Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena y Juan Luis Gutiérrez Alcántara Carrancá. El ministro Jorge Mario Pardo no estará.

BIVA ASEGURÓ QUE su porcentaje de participación de mercado ha sobrepasado varias veces 10% llegando incluso a un nivel máximo de 58.72%. Este lunes, día en que entraron en vigor las nuevas reglas de mejor ejecución, tuvo una participación de 14.18%. “No se incrementó en un 50%”, rechazó en una carta enviada a este reportero Salvador Leal, director de Comunicación Institucional de Biva. Agregó que el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el ex gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, no tienen relación alguna con esa bolsa.

El consultor de los 3 mdd

Quizás te interese:

JRP