EL CONGRESO, MORENA Y LOS JORNALEROS INDÍGENAS

¿DE CUÁNDO A ACÁ? Por supuesto que llama la atención que la aplanadora azul en el Congreso local le dé curso a un exhorto de la bancada de Morena que tiene que ver con el cuestionamiento a una política social de atención a un grupo socialmente conocido en León.



AL FONDO. Pero más que para ello se organice hasta una mesa de trabajo para atender la inquietud del Centro Loyola, agrupación civil que por muchos años ha atendido a la comunidad indígena que habita y trabaja en esta ciudad.



EL DETALLE. La Junta de Gobierno dio su aval ayer para que, integrantes de la Comisión del Migrante del Congreso local se reunirán con funcionarios del Municipio de León y del Estado para atender una solicitud de la bancada de Morena para que se explique el porqué la administración municipal eliminó un programa de apoyo a familias jornaleras indígenas.



ANTECEDENTE. El programa eliminado, según dijo la diputada Hades Aguilar en tribuna el pasado 22 de octubre, tiene que ver con mujeres indígenas.



SUSTANCIA. En esa reunión, sin fecha definida aún, se abordará el paquete de propuestas que hizo el Centro Loyola al Municipio para mejorar el trato a estas familias jornaleras que habitan en León.



TIEMPOS. La solicitud de la reunión con funcionarios del gobierno municipal pero también del estado, la realizó la propia diputada Aguilar en esa intervención en tribuna antes mencionada. La semana pasada hizo la solicitud de la reunión y ayer, la Junta de Gobierno avaló la realización del encuentro.



TEXTUAL. “Que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos informe al Congreso de las acciones que se implementaron en el 2022 para la atención de las familias jornaleras agrícolas indígenas, migrantes de León y que el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez, en el ámbito de sus atribuciones incorpore las recomendaciones del Centro Educativo Indígena Loyola en el diseño, implementación y evaluación de la política pública de atención a personas jornaleras agrícolas migrantes”, señala la solicitud hecha a Ayala Torres por parte de Hades Aguilar y Martha Aguilar, presidenta y secretaria respectiva de la comisión del Migrante.



CONTENIDO. Entre las propuestas del Centro Loyola, destacan la elaboración de un presupuesto participativo, Transitar de un modelo de asistencia humanitaria a uno de promoción, respeto y garantía de derechos de las personas, integrar acciones a favor de niños, niñas y adolescente indígenas, y atención integral a mujeres jornaleras.



ESPECULACIONES. La sorpresa que esto genera es porque el PAN suele abrirse a este tipo de propuestas cuando sabe que la cerrazón puede ser peor y que la petición de sus adversarios políticos tiene sentido.



LLAMATIVO. Hacer una reunión no significa darle la razón a Morena pero sí que hay apertura y que algo de la crítica, les preocupa. Parece una pequeña muestra de que el PAN-Gobierno entiende que no puede mostrarse insensible ante ciertas demandas y que el ejercicio del poder los vuelve insensibles. Sin querer, queriendo.

LA DEL ESTRIBO…

El diputado local panista Víctor Zanella Huerta confirmó que el Congreso local solicitó al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, envié la modificación presupuestal para cumplir la sentencia a favor de grupos de la diversidad sexual que ganaron un amparo para ser beneficiario de recursos públicos a través de la organización civil, Amicus

El presidente de la comisión de Hacienda expuso que el gobernador enviará la solicitud de esta partida para que se ejerza este y se supone que el paquete fiscal debe incluir la del siguiente ejercicio. Veremos de a cómo les toca.

DEL RECHAZO A LA CANDIDATURA

Hace 8 años, el empresario Ismael Plascencia Núñez, actual dirigente de Concamin Bajío rechazaba la invitación a ser candidato a una diputación por Acción Nacional.

Fue el único que dijo “no” a la fiebre de conversión al panismo gobernante al que empujó Carlos Medina. Varios sucumbieron al encanto Federico Zermeño, Ana María Carpio, Roberto Novoa, David González, Salvador Sánchez Romero, José Arturo Sánchez Castellanos y Alejandro Alaniz.

Ellos son algunos de los que, al menos de forma pasajera, han desfilado como candidatos y luego como representantes populares del PAN.

Recién había concluido Plascencia Núñez su gestión como líder nacional de Concamin, el PAN lo convidó para que se sumara a sus filas como candidato a diputado federal.

Curtidor de origen y posteriormente próspero empresario inmobiliario, Plascencia Núñez forjó una carrera empresarial en la que supo ser un líder por momentos combativo pero que siempre guardó cierta distancia para no confrontarse directamente con Acción Nacional.

No es casual que la invitación se diera justo en el trienio en el que Plascencia Núñez fue más crítico con el gobierno municipal en turno. Claro, la alcaldesa era Bárbara Botello y se confrontó concretamente con el entonces director de Desarrollo Urbano Oscar Pons y el influyente síndico del Ayuntamiento Eugenio Martínez Vega.

Posteriormente, en el primer trienio de Héctor López Santillana, fue el dirigente de Canadevi y casi pasó desapercibido. No hubo necesidad de mostrar el lado bronco.

Todo lo que cuestionó en tiempos del barbarismo, milagrosamente se arregló en el trienio siguiente.

Ismael Plascencia Núñez se ha dado cuenta que puede ser más rentable política y quizá económicamente (solo él lo sabe) no tener un cargo político o de representación popular y ejercer lo que son los poderes fácticos que le siguen favoreciendo

Solo por poner un ejemplo, fue él quien promovió la estrategia de la puntualidad que adoptó el gobierno estatal cuyo titular no tiene en ese hábito, su mejor virtud.

Pocos empresarios son tan cercanos casi en igual proporción a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos.

Ismael Plascencia pudo superar pasajes oscuros en su vida pública como las consecuencias de su confrontación con Valente Aguirre en su momento.

Está de regreso, mucho menos bronco. Más edulcorado. Los vientos políticos le favorecen.

PAQUETE FISCAL 2023: LA NUEVA ERA DE LOS TAXIS EJECUTIVOS



La cifra es inquietante de botepronto. Solo uno de cada 10 vehículos ejecutivos que circulan en el estado cuentan con permiso para operar.

De acuerdo a una tarjeta informativa proporcionada por el presidente de la comisión de Hacienda, Víctor Zanella Huerta de 2017 a la fecha se otorgaron mil 344 permisos de servicio ejecutivo aunque no todos están vigentes y se estima que actualmente operan más de 9 mil vehículos en el estado prestando el servicio ejecutivo sin permiso.

De ese tamaño es la irregularidad que calcula el estado que de golpe y porrazo pretende ser ingresada al terreno de la regularidad pero cada uno con su respectivo pago al erario. Claro, habrá algunos incentivos interesantes.

En 2023, por única ocasión los choferes de taxis ejecutivos no pagarán el derecho a uso anual de la infraestructura digital estatal de transporte (la aplicación que asimilará la de UBER, Didi, Cabify, y otras). Para el siguiente ejercicio fiscal, el gobierno estatal contempla una cuota de mil 500 pesos por unidad de la cual estarían exentos todos ellos.

En cambio, los operadores del servicio sí deberán pagar 3 mil pesos por el derecho a emisión anual del código de respuesta rápida que será la calcomanía que se instalaría en los vehículos (y que se daña si se intenta cambiarse de un vehículo a otro), con la cual la autoridad podrá identificar que presta servicios de transporte privado bajo plataformas mencionadas y la del propio estado. La reposición de esta calcomanía tendrá un costo de mil 500 pesos.

Lo anterior se concretará una vez que sean aprobadas las reformas a las leyes de ingresos que se requieren para la llamada liberalización del servicio de taxis ejecutivos.

Estas reformas tendrán que ser aprobadas en la primera quincena de diciembre y forman parte del paquete de iniciativas en materia fiscal.

De acuerdo a este documento, el ejecutivo pretende tener listo tanto la proveeduría de las calcomanías que contendrán el código de respuesta rápida, como la plataforma digital en operación, en la primera quincena de diciembre.

Por cierto, poco se ha hablado ya de la aplicación que lanzará el gobierno estatal para competir con las plataformas tradicionales. Entre tanta precampaña, perdón, actividad, seguro la secretaria de Gobierno Libia Denisse García pronto hablará del asunto y no dude usted que junto a la aprobación de las reformas, venga el anuncio.

