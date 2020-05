El confinamiento depende del ‘código postal’

Jessica de la Cruz

León.- Atrás quedaron los festejos al aire público, entre amigos o en las empresas constructoras que les toque trabajar. Jesús, quien tiene más de 35 años en la profesión de albañilería comentó que este domingo que se celebra el Día de la Santa Cruz en México, no lo festejará, porque a pesar de que tiene trabajo, no habrá festejos por parte de los patrones, quizás se llegue a tomar unas cervezas con la familia, pero la celebración ya no es la misma.

“Pa’ nosotros va a ser un poco complicado, porque nada más estamos él (su ayudante) y yo los que estamos trabajando aquí. Siempre ese día se nos pasa como cualquier otro” dijo Jesús.

A sus 57 años, las mejores fiestas que ha celebrado Jesús han sido, cuando el patrón les hace fiesta en grande, pero eso solo sucede cuando trabajan en obras muy grandes, porque los trabajos de albañilería que están haciendo ahorita se van a terminar rápido y además en la cuadrilla son solo dos personas.

“Nuestro trabajo es habitual, a veces andamos en un lado y luego en otro y poco tiempo, porque no es mucho. – ¿Cuánto es lo que dura en obra? – Dura a veces un mes, dos meses”, añadió el maestro Jesús.

En lo que va del año, él no ha sufrido por trabajo, pero después de que termine la obra en el estacionamiento del Barrio de San Juan de Dios, ya no sabe para dónde se irá, de lo que sí está seguro es que antes de que se termine su trabajo ya tendrá que empezar a buscar.

