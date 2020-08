El coloso doblemente mundialista, Sergio León Chávez cumple 52 de su construcción

Redacción

México.- Miguel Herrera, estalló contra el árbitro tras expulsar a Roger Martínez, pues lo consideró como una injusta acción, ya que ni siquiera fue revisada por el VAR.

“Lo de Roger no está ni cerca de ser expulsado. El error de Roger es querer tapar, es un foul como los que él recibe, tengo que decirle que, estando amonestado, no lo puedes ni voltear a ver, para eso hay un aparato que se llama VAR para revisar la jugada”.

El ‘Piojo’ afirmó que la derrota contra Rayados se debió a la falta de concentración de sus jugadores, mostrando su molestia por la incapacidad de su equipo de marcar a balón parado.

“El equipo se ha distraído mucho a balón parado y si no estamos más atentos ahí sufriremos, desafortunadamente no estamos concentrados y hacemos un penal tonto, no estamos trabajando con conciencia de marcar al hombre que me toca, después del tercer gol el equipo bajo los brazos, cuando no deberíamos, eso sí molesta y eso si pone en dudas con quién voy a iniciar, debemos jugar con mucho mayor orgullo”, declaró en conferencia de prensa.

Con información de Soy Fútbol