Todo parece indicar que en el Cerro del Toro parecen haber vestigios de un antiguo pueblo de la época prehispánica

Onofre Lujano

Acámbaro .- El investigador Leonardo Amezcua Ornelas dio conocer un hallazgo en el Cerro del Toro donde al parecer se localizaron casas o figuras prehispánicas. Señaló que trabajará en coordinación con el INAH y otras depedencias para investigar el lugar y ratificar el hallazgo.

Aunque precisó que él no es un especialista en arqueología, todo parece indicar que en el Cerro del Toro parecen haber vestigios de un antiguo pueblo de la época prehispánica.

Te puede interesar: Barrio de San Juan de Dios: el último texto que desentraña sus secretos

Foto: Onofre Lujano

Mencionó que data aproximadamente desde hace 10 mil años atrás, mucho anterior como la cultura Chupícuaro.

“Lo que hemos podido visualizar son rocas construido como una especie de casitas y que tienen dos paredes laterales y una cubierta en la parte superior”, señaló Leonardo Amezcua.

Pistas indican la existencia de un pueblo

Por otro lado, el investigador destacó que todos los hallazgos están hechos de roca. Por ello, sería posible que sean elementos creados por la naturaleza.

No te pierdas: José Chávez Morado dejó su visión en los murales de la Alhóndiga de Granaditas

Foto: Onofre Lujano

“Lo curioso de este caso es que no solo se han encontrado estos monumentos megalíticos perfectamente con una orientación definida. También he podido localizar al parecer instrumentos de trabajo como puntas de flecha. Hachas que tiene un trabajo sumamente básico y que no tienen nada que ver con los pueblos mesoamericanos con un trabajo precario de piedra”, precisó.

Resaltó que posee fotos en el Cerro del Toro donde se ve que realmente pertenecieron al pueblo prehistórico. El hecho de tener este aspecto megalítico o estos dólmenes, y propiamente herramienta, probaría la existencia de un pueblo que data desde desde hace miles de años.

Lee más: Museo Histórico Casa de Allende dedicará una sala a la colección de Miguel Malo

Foto: Onofre Lujano

“Tendría que ponernos en alerta y que venga el INAH pudiera corroborar todo esto. Es necesario conservar la zona, no solo como una promoción ecológica, sino como un sitio patrimonial o arqueológico. Los temas de este tipo se prestan de que son solamente formaciones naturales. Habría que hacer la convocatoria al INAH para que viniera hacer una análisis más detallado en base a las evidencia y poder hacer una protección de ese patrimonio”, finalizó.

Lanzan convocatoria en el Día Internacional de los Museos

En el marco del Día Internacional de los Museos lanzaron la convocatoria para visitar los 4 museos en Acámbaro. Cada uno de ellos presentará su temática, según informó el director del Instituto Municipal de la Cultura en Acámbaro, Leonardo Amezcua Ornelas.

Durante el evento habrá conferencias, recorridos culturales y eventos en plazas públicas. En cada museo se darán conferencias vinculadas con las cuestiones que cada uno de ellos maneja.

No te pierdas: Pénjamo reúne cultura y naturaleza para quien no sepa a dónde ir a divertirse

Foto: Onofre Lujano

En el ‘Luis Mota Maciel’ se manejará el patrimonio mueble que se conserva en los recintos. Además, se dará un reconocimiento a Daniel Medina Hernández, por su labor junto con los antropólogos que participaron en catalogación y estudio del patrimonio que estaba guardado en bodegas.

Abundo que habrá recorridos con escuelas por los cuatro museos, entre otras conferencias. Hablaran como ha ido funcionando la cartografía en esta región sureste de Guanajuato desde el siglo XVI hasta el XIX.