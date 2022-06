Luego de que el gobierno anunciara la construcción para el Centro de Educación Ambiental en el parque, las ambientalistas lo rechazaron

Nayeli García

Irapuato .- El proyecto para el Centro de Educación Ambiental no compensa el daño ambiental que sufrió el Parque Irekua con la construcción del Parque Irekua. Así lo reprochó en sus redes sociales la organización Agenda Ambiental de Irapuato.

Luego de que el Municipio diera a conocer, como parte de su programa de obra, la construcción del Centro de Educación Ambiental en el parque de los siete mil metros cuadrados que el Gobierno del Estado cedió para permitir la construcción de la Torre Médica de Especialidades del Hospital General, las ambientalistas rechazaron la propuesta.

Con la leyenda “Esto no es compensación” es como las ecologistas critican que el Gobierno Municipal esté buscando realizar una nueva construcción en el espacio donado y ampliado del Parque Irekua. Esto cuando al interior del mismo existen varios salones y estructuras que no son se utilizan al cien por ciento. Ante ello, consideran innecesario construir una nueva estructura.

“No se necesita hacer otra construcción para centros, salas, oficinas, etc. Dentro del parque ya hay instalaciones subutilizadas. No se refleja el aumento de árboles que se solicita. La preparación de suelo y elección de especies podía ya iniciarse. Los parches verdes de pasto que luego no dejarán pisar se convierten en zonas aisladas desperdiciadas. Presenta un importante porcentaje de área cubierta de asfalto y estacionamiento, esto es impensable”, señala su análisis del boceto presentado por el Gobierno Municipal.

Promueven reforestación

Sin embargo, señalan que en las próximas reuniones que tendrán con el Gobierno Municipal se planteará esta situación.

Consideran que existe una diferencia de conceptos entre lo que significa compensación para los ambientalistas y para el Municipio. Esto ya que en los 7 mil metros cuadrados ya se podría haber iniciado la reforestación del espacio y no estar esperando para construir un nuevo edificio.

“El objetivo de la ampliación del parque es que se cumpla en lo posible con la mitigación del daño que se ocasionó; debe reforestarse con árboles de características particulares para que sean refugio y alimento de especies y que los proyectos puedan ser replicados en otros espacios de la ciudad, áreas comunes y/o casas”, puntualizan.

Cabe recordar que Agenda Ambiental interpuso un amparo para evitar la construcción de la Torre Médica de Especialidades por el daño que ocasionaría al Parque Irekua, con la construcción de un edificio en 788.60 metros para lo cual fueron impactados 36 árboles, 19 de ellos trasplantados.

Ante el riesgo de perder los 123 millones de pesos para su construcción, el Gobierno Municipal convino con la organización para desistir del amparo a cambiar de ampliar el Parque Irekua 7 mil metros y posiblemente otros 5 mil metros a futuro.

Esta ampliación permitiría la plantación de árboles y compensar la zona impactada del parque, así como se prometió el centro de educación ambiental para promover la cultura del cuidado del medio ambiente.

Sin embargo, en el proyecto de obra, se presentó un proyecto para la construcción de un nuevo edificio con estacionamiento incluido, lo cual abarcaría gran parte de la superficie ampliada en el parque.