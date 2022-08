Si el alza de la energía se cifra a nivel global por encima del 70% de incremento para las empresas, son quizás las aerolíneas quienes más están sufriendo la situación

Guanajuato.- El turismo venía, de nuevo, a ser la recuperación de la crisis de la pandemia cuando volviera a movilizar a los millones de pasajeros a nivel global. Sin embargo, todo ha cambiado en cuestión de pocos meses cuando se ha visto que no toda la masa turística vuelve a retomar los vuelos, encontrando en los aeropuertos cancelaciones bien por falta de pasajeros o por las huelgas de trabajadores que está sucediendo.

“Es imposible mantener el precio del billete con un incremento tan considerable a la hora de poner un avión en el aire. Según vemos, son cada vez más quienes necesitan de un crédito para plantearse unas vacaciones. Ha incrementado la factura en torno al 35% y eso hace que, con una inflación como la que hay a nivel global, no se pueda ahorrar más” explican desde Loanscouter.com/es/.

Por darle forma y cifra, Aeroméxico incrementó el gasto en el suministro de combustible en el 204%, una cifra poco asumible para que salgan las cuentas.

¿Cuándo empezará la bajada de este tipo de producto?

Si se tuviera la respuesta a esta pregunta de forma certera, todo sería más sencillo. Sin embargo, depende de una serie de factores que no siempre es fácil sortear.

Siempre se había pensado que, con el precio del barril de brent bajo, el combustible no se encarecería. Pero esta verdad no se cumple tal como se puede ver ahora mismo. Rondando los 107 dólares, debería relacionarse con precios de gasolina no tan elevados como los que se encuentra el usuario en las gasolineras.

¿Qué está haciendo entonces que esté a esos precios? Los expertos atribuyen parte de la razón al conflicto armado entre Ucrania y Rusia, que ha duplicado el precio del diésel desde que comenzaran las ofensivas.

Aunque en países como España ya lleva cinco semanas rebajando su precio, sigue estando muy por encima de la normalidad, casi al 70% por encima de lo que debería estar.

“Según los que saben, se trata de lo que se llama el margen de refino, es decir, la capacidad de los productores de convertir en combustible el petróleo en las refinerías. El hecho de que se haya puesto en el ojo del huracán el petróleo ruso ha hecho que la producción hacia Europa haya tenido que intensificarse y, con ello, encarecer su precio. Es, en el fondo, el tradicional y viejo conocido de oferta y demanda”, explican algunos expertos.

En definitiva, Europa, que como en otros sectores, prefirió externalizar producción para importarla, se ve ahora fuera de la capacidad necesaria de reacción para un suministro propio. Algo similar a lo que ha pasado también con la fabricación de chips y con otros muchos productos que se están echando a faltar en la cadena de suministro, encareciendo considerablemente su precio y fomentando una inflación ya desbocada.

A esto se suma la necesidad en el proceso de refino del gas, otro producto que está disparado por el mismo motivo. Sin duda, mientras el conflicto y las dudas de corte estén encima de la mesa, poco o nada se va a hacer para rebajar una factura que no solo está haciendo pasar mal a las familias, sino también a las empresas.

