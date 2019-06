El cáncer no solo es por el medio ambiente: Secretario de Salud

Con respecto a las declaraciones del gobernador del estado que aseguró que la contaminación de RIAMA afectó a varios jóvenes, Alberto Días manifestó que se tiene que analizar más a fondo

León.- Cuestionado sobre los casos de cáncer que padecen algunos jóvenes de Salamanca por los contaminantes que emite la refinería RIAMA, el titular de la Secretaría de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez explicó que la dependencia buscará las causas de estos males, pues señaló que no todo es por el medio ambiente.

Corrigió al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien declaró que el cáncer que presentaron los jóvenes era de próstata, aclarando que en realidad es testicular.

“no solamente es el medio ambiente. que aunque sí es muy importante los factores, nosotros como seres humanos somos los que estamos contaminando el medio ambiente donde vivimos y también revisar el componente genético hereditario que tiene cada persona, por eso son múltiples factores los que han de atender”, destacó.

Y es que al final, el funcionario estatal no confirmó si estos casos son o no por la contaminación que emite la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor, como lo señaló el mandatario estatal.

Lo que sí presumió fue que la secretaría de Salud buscará a personas enfermas con cáncer para su atención en el estado. En este sentido, Díaz Martínez presumió que en cuanto a casos cáncer, Guanajuato no está por arriba de la media nacional, incluyendo el infantil.

“En el estado de Guanajuato no hay una incidencia o prevalencia de casos por arriba de la media nacional, no tenemos caso por arriba de la media nacional, pero un solo caso importa y hay que ir por él, y hay que atenderlo y tratarlo. Entonces nos han encargado que busquemos a la población que en este caso los necesite y es damos seguimiento en la hospital de Celaya, de León y en el Hospital de Alta Especialidad sin costo, no hemos dejado de atender a una sola persona que hayamos diagnosticado”, declaró.

