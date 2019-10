El cáncer no es muerte; inauguran Semana Internacional del Cáncer

Una sobreviviente en fase terminal del cáncer de mama originaria de Silao de la Victoria, compartió una reflexión ante cientos de mujeres

Karla Silva

Silao.- ‘El cáncer no es muerte’, fue la reflexión que frente a cientos de mujeres hizo doña ‘Chila’, sobreviviente en fase terminal del cáncer de mama. Es originaria de Silao y narró sus vivencias ante a esta terrible enfermedad, principal causa de muerte en mujeres.

Cecilia Ramírez vive en la comunidad La Montaña, en el cerro del Cubilete. Años atrás se detectó una bolita en uno de sus senos, tuvo miedo y cuando le diagnosticaron cáncer, no entendía lo que ello significaba, pues le dijeron que se encontraba en fase terminal. Lo tomó en “gracia”, sin embargo, cuando el personal médico le explicó, llegó el desconcierto.

Su mente se convirtió en “una madeja de hilo”. Se volvió una situación difícil, pues le explicaron que le quitaría un seno. Para la atención es indispensable acudir a citas médicas, realizarse los estudios necesarios y sobre todo, mantener buen ánimo.

Nunca negó su enfermedad. Le ordenaron cuatro quimioterapias y tras haber recibido la tercera, había un baile en su pueblo: “Me decía un médico ‘Sálgase (de casa), usted no esté ahí en la cama, váyase a un baile’. No sé bailar. Pues brinqué como pude pero en la canción última, pensé que me caía; me fui a casa temblando. Dije: ‘Señor’, no me lleves hoy ni me lleves mañana, llévame mejor para la siguiente semana, como si yo ordenara”. Su nieta le preguntó el porqué del comentario y ella respondió que para evitar que cuestionara que había estado disfrutando del evento.

Nunca sintió náuseas, quizá por su entusiasmo por recuperarse. Fue atenida por el Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales en Salud (CAISES) Silao y nunca desatendió el tratamiento; de sus 10 compañeras de grupo, solamente ella, aún en fase terminal, se convirtió en una “guerrera del cáncer”. Si regresara enfermedad, aseguró, no tendría miedo porque ha valorado y disfrutado de la vida. “El cáncer no es muerte (…) la actitud vale mucho”.

Se unen a la batalla

Su testimonió lo brindó en la inauguración de la Semana Internacional del Cáncer, realizada en Silao por el Sistema DIF, Instituto de la Mujer, CAISES y la Jurisdicción Sanitaria VIII de la Secretaría de Salud de Guanajuato.

Durante el evento, José Javier Ayala Torres, jefe de la Jurisdicción Sanitaria, reconoció que aunque en menor cantidad, el cáncer de mama también se presenta en hombres. Pidió la divulgación del tema para prevenir que la enfermedad avance: “Si no se parte de la educación, no se logra nada”.

La regidora Maricela Rodríguez Barajas y la presidenta del DIF, Laura Noemí Hernández, coincidieron en la necesidad de acudir a revisiones médicas y de participar en actividades que promuevan la lucha contra este padecimiento con el que son diagnosticadas anualmente hasta 25 mil mujeres. También acudió el director del CAISES, José Soria Gasca.

