El joven de Celaya no admite a la prepa por el tratamiento de cáncer que lleva. Su abuela pide que le den opciones en línea, no dan respuesta

Daniel Moreno

Celaya-. Acusando rechazo y violación al derecho de educación, la señora Olivia Charles acudió este lunes buscando el apoyo de autoridades municipales ya que su nieto Ramsés Cuevas por cuestión de salud no pudo hacer el examen de admisión para el CBTis 198 y no le dan otra opción para ingresar a esta escuela.

Según la mujer, su nieto está iniciando con un cáncer linfático y por esta razón esta recibiendo un tratamiento en la Ciudad de México debido a eso no pudo a acudir al examen de admisión del CBTis realizado en junio pasado, aun cuando pago su ficha.

Añadió que solo una persona identificada como subdirectora le dijo que no se podía hacer nada y que acudiera a otras instancias, y desde entonces ha andado de oficina en oficina sin que nadie le ayude ni le resuelva, la abuela dijo no estar pidiendo el pase directo sino que le dejen hacer el examen, aseguró que a otros alumnos si los han aceptado con dinero y ella no lo tiene.

“Cuál es el estilismo(sic) para escoger a la gente o si acaso quieren que les pague 15 mil pesos como les han dado lugares a la gente, (es sabido les dicen a otros) nada mas me pagas 15 mil pesos para entrar al CBTis, yo no tengo dinero para pagarles”

Explicó que ya acudió a las oficinas de la escuela pidiendo le envíen su examen por WhatsApp o le den alguna otra opción o algún otro medio o explicándoles la situación de su nieto.

Ramsés deberá pasar por un tratamiento médico de año y medio y lo único que le han dicho es que mejor se espere y ya que este sano lo vuelva a intentar, pero concluyó si ahora hay tanta tecnología porque no abrir clases de manera virtual para casos como el de ella cuestionando si esto de las clases virtuales no fue solo moda por covid.

IO