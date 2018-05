‘El Bronco’ contesta al reto de ‘La Mars’ en Twitter

Ciudad de México.- A través de su cuenta de Twitter, Marcela Aguirre ‘La Mars’ publicó un video en el que dijo que viajará a Tijuana con la finalidad de encontrar a alguno de los cuatro candidatos que asistarán el segundo debate presidencial 2018.

“A pesar de que muchos me han estado pidiendo que haga videos de los candidatos para estas elecciones, he mantenido un margen porque, aparentemente, al país no le importa lo que piense una niña de 17 años, pues yo no tengo derecho a votar”, dijo.

“La Mars” señaló que no tiene la mayoría de edad para “elegir a la persona que va a representarla como mexicana los próximos seis años”, pero que, en cambio, posee una plataforma donde es escuchada por “miles de personas”.

La youtuber anunció que, en su viaje, espera encontrar a alguno de los candidatos para hacerle preguntas y “ser la voz de todos los menores de edad que no van a tener voz este 2018” e invitó a sus seguidores a proponer las preguntas.

La joven publicó el video a las 13:52, etiquetando a Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, quien contestó al tuit que rezaba: “A ver si muy chingones”.

“Yo te acepto el reto, @aguirre_mars ¿Qué dices? ¿Cuándo nos echamos una platicada?”.

Yo te acepto el reto @aguirre_mars ¿Qué dices? ¿cuándo nos echamos una platicada? — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 19 de mayo de 2018

Hasta el momento, la contestación de ‘El Bronco’ ha obtenido 39 respuestas, entre las cuales pueden leerse comentarios de burla y desaprobación.

Un usuario de nombre “El Poder del Norte” escribió dentro de los comentarios haciendo alusión a que el candidato “va de mal en peor”. “Pierdes la poca credibilidad que tenías con esto”, escribió.