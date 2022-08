EL BLOQUEO AZUL: OTRA MÁS EN IGUALDAD DE GÉNERO

OTRA MANCHA MÁS. Sin muchos argumentos de peso, salvo la mayoría que les da ser la primer fuerza política en el Congreso local, la aplanadora azul volvió a imponer su ley al batear la propuesta de la diputada priista Yulma Rocha, presidenta de la comisión para la Igualdad de Género del Congreso local para la analizar las iniciativas para castigar la violencia vicaria o por interpósita persona.

HECHOS. Y es que la diputada tricolor llevó ayer a la mesa la propuesta de realizar 3 foros de parlamento abierto para analizar las 3 iniciativas que hay en la materia, una del PAN, otra de Morena y una más de las 3 diputadas que integran la bancada feminista.

OPOSICIÓN. Katya Soto, Martha Hernández y Noemí Márquez no fueron muy claras en las razones pero al final la rechazaron. Que qué padre que incluyan a la sociedad, que están dispuestas a escuchar a todos los sectores pero que se aguanten poquito.

ARGUMENTO. Que hay diputados de otras comisiones que quieren participar y nutrir las propuestas para fortalecerla más. Ya se la saben. En las comisiones que las cosas tardan más en fluir es en las que presiden los opositores a Acción Nacional, concretamente esta de Igualdad de Género y la de Derechos Humanos que encabeza David Martínez.

EL TURNO. El PAN fue el primero en proponer una iniciativa contra la violencia vicaria. Los azules no pueden decir que se oponen a escuchar a la sociedad y por eso recurren a otros argumentos para frenar la propuesta o llevarla al ritmo que les conviene.

TÉCNICA. El problema que tiene el PAN es la pobreza para argumentar de algunas de sus diputadas que van con la consigna de poner diques, retrasar y posponer pero lo hacen con razones poco convincentes.

LA RUTA. Y mire que aquí hablamos de una iniciativa que la mayoría azul propuso primero. Es decir, la causa les importa y por eso resulta inexplicable que no den el visto bueno a la metodología que propone la priista Yulma Rocha.

TRASFONDO. Hay quienes afirman que en realidad cuando hablan de que hay interés de otras comisiones por entrar a la discusión, quieren que el tema incluya a la comisión de Justicia que preside una diputada como Cristina Márquez que sí arrastra el lápiz y tiene más tablas que cualquiera de las otras 3.

COSTUMBRE. Pero se hace una costumbre en esta legislatura, la forma atropellada e irreflexiva con la que la mayoría de panistas en las comisiones arriba mencionadas impone determinaciones que su compañeros en otras comisiones sacan adelante cuando tienen el control.

AUTOGOL. El problema es que por bloquear el PAN, hace quedar mal su cacareada apertura a la sociedad.

Para completar el show de las diputadas panistas en la Comisión para la Igualdad de Género, qué tal su resbalón cuando no supieron cómo tenían que votar el archivo definitivo de la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de órdenes de protección.

El PAN determinó en esta comisión rechazar la propuesta pero ayer cuando se sometió a votación el archivo, la propia Katya Soto preguntaba quién estaba e favor del archivo y nadie levantó la mano.

La panista dijo que no podía ver en pantalla quién había votado y volvió a pedir que lo hicieran. Martha Hernández, tímidamente intentó levantar la mano un par de ocasiones. Como que se acordó que tenía que votar a favor pero la volvió a bajar.

Al final, cero votos a favor y 5 en contra del archivo quedó asentado en la minuta. ¿No será que Katya Soto estaba afectada por el cambio de horario? Ellas son de las viajeras azules a Salamanca España y ayer dijo que el horario de inicio de la sesión fue a las 5:12 de la mañana cuando en realidad eran las 12;12 del día. ¿Ya se fue?

EUGENIO MARTÍNEZ Y BÁRBARA BOTELLO: RENUNCIAS PARTIDISTAS A 6 Y 2 AÑOS RESPECTIVAMENTE

Los 2 han dejado claro su antipanismo en los últimos años pero no han podido o no han querido recalar en otro partido. Entre sí, no se quieren pero fueron aliados hace 10 años para sacar al PAN del Palacio Municipal de León.

Hace 6 años, Eugenio Martínez le decía adiós al Verde y hace 2 Bárbara Botello al PRI.

Hace 2 años, Botello aun no presentaba su famoso libro de memorias y dejaba abierta la expectativa.

“No tiene caso continuar cuando no estoy de acuerdo en cómo se han manejado las cosas en la dirigencia nacional y sobre todo en la dirigencia estatal del partido. Las cosas han cambiado y el desamor a la institución que muestran los llamados dirigentes es notoria, así que lamentablemente ya no tengo motivación para seguir aquí. Y lamento también que el PRI haya dejado de ser oposición en el estado y en el país”, dijo en su renuncia.

“El PRI ha cambiado, sobre todo su dirigencia. Siempre aposté por un partido ganador que le diera triunfos a una militancia que ha sido abnegada y hasta heroica, pero cuyos esfuerzos han servido y volverán a servir, para el beneficio de unos cuantos”, señaló Botello.

Por su parte, Eugenio Martínez se fue hace 6 años del Verde.

“Encuentro la oportunidad de regresar a mi empresa, he dejado ir oportunidades empresariales por estar involucrado en temas políticos, creo yo que logré lo que me gustaba. Vi el momento justo para dejar mi militancia, y como ciudadano y como empresario me toca estar en otro lado y sentirme más libre en mis opiniones”.

En Twitter se despedía Eugenio Martínez Vega del tucán. Lo hacía, al mismo tiempo que su amigo, el exregidor Miguel Angel Balderas quien también daba un paso al costado pues justamente, Eugenio le había invitado a la política.

Después de la experiencia de cogobierno que dejó casi puras amarguras a priistas y verdes en León, el partido del tucán vivía su propio cisma en Guanajuato.

Botello aguantó e incluso desafió cuando el sentido común decía que tenía que guardarse. Hace 2 años regresaba luego de haber sido procesada y estar así sea fugazmente, en la cárcel.

Hoy, Eugenio Martínez no tiene partido aunque está cerca de Ricardo Sheffield. Botello tampoco y no ha podido regresar al protagonismo y no pierde la esperanza de hacerlo en 2024.

PAN Y LA SOLICITUD DE LICENCIA DE UNA REGIDORA

Desde luego que legalmente la regidora panista de Celaya, María Cristina Villalobos Hermosillo, no está obligada a acatar la instrucción de su partido, el PAN, para que pida licencia de su cargo.

Hasta ayer por la mañana no lo había hecho, según lo confirmó el secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez Campos.

Apenas el martes, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública Sophia Huett evitó aceptar el involucramiento del hijo de la edil celayense en extorsiones a pregunta expresa de un reportero. Ayer dijo que será la Fiscalía del Estado la que pueda informar más detalles sobre el caso.

Eso sí, aseguró que la detención, es muestra de que en Guanajuato prevalece el estado de derecho, sin importar filiaciones políticas o alguna otra condición.

Lo cierto es que ni el dirigente estatal del PAN Eduardo López Mares ni nadie más puede obligar a la regidora a solicitar licencia por lo que no se puede descartar que el blanquiazul expulse de sus filas a Villalobos. Si se va por la libre, el panismo perderá un espacio pero no puede ser de otra forma.

Esto nos lleva a la pregunta de si un político o representante popular está obligado a responder por los actos de sus hijos y actuar en consecuencia. Es decir, si en este caso la presunta participación del hijo de Villalobos en actividades delictivas la condiciona para seguir en política de forma activa.

El PAN ya pintó su raya en buena medida porque se trata del partido gobernante en el estado y hoy, los actos de sus militantes y representantes populares son evaluados con lupa.

Sobre todo porque pese a la estrategia que ha echado a andar el PAN-Gobierno para reducir las extorsiones y conminar a los ciudadanos a denunciar, el delito se mantiene en incremento no solo porque cada vez la gente denuncia más sino porque hay más personas, sobre todo, jóvenes e incluso niños que se dedican a estas actividades.

El problema en Celaya es serio y pese al discurso optimista de la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett, la realidad en este municipio es cada vez más adversa.

En ese contexto, el casi aniquilamiento del Cartel Santa Rosa de Lima que presume la vocera del gobierno estatal en materia de seguridad, resulta casi anecdótica.

No será fácil terminar con ese flagelo. Si el delito va al alza, si familiares de representantes populares se dedican a ello y el hijo un alcalde es víctima de un homicidio, qué puede esperar a los comunes mortales.

JRP