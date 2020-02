Anna Maciel

Irapuato.- Para Alma y Martha el verdadero amor no tiene género, ni color, ni estatus económico: desde hace ocho años decidieron iniciar una relación de pareja y hace tres solicitaron un amparo para poder unirse en matrimonio y casarse a escondidas de sus familias. No ha sido un camino fácil, pero decidieron recorrerlo juntas.

“Yo soy de Irapuato y mi esposa Martha de Guanajuato, nos conocimos por Facebook en donde empezamos a chatear y tiempo después ella se me lanzó, me pidió que fuera su novia y fue cuando decidí venir a verla aquí a Guanajuato, comenzamos el 22 de abril de 2012 nuestro noviazgo, hasta hace tres años que nos casamos y decidimos juntarnos y formar una familia”, cuenta Alma.

Homofobia en casa

Para Martha, que tenía un padre homofóbico, no fue fácil expresar su orientación sexual, por lo que durante años estuvo casada con un hombre con el que tuvo tres hijas, sin embargo, aunque ella intentó engañarse por mucho tiempo, cuando conoció a Alma se dio cuenta de que era momento de enfrentar todos sus miedos para estar con ella.

“Yo sí tuve muchos problemas por parte de mi familia, mis hermanos, mi madre, mi padre homofóbico hasta me querían internar (recordó), entonces por tapar mi identidad pues me casé con un hombre y fue cuando tuve a mis tres hijas, por eso yo decidí no hablar y callarme, pero uno no se tiene que auto engañar. Hasta que un día me dije: Ya es hora de hablar con la verdad, ya estoy grande, que fue cuando ella llegó a mi vida, que es mi primera mujer y la última”, platicó emotiva.

Una noche en la que salieron a bailar, Alma enfrente de amigos, conocidos y a todo volumen le pidió a Martha ser su esposa, en ese momento sabían que iban a llegar tiempos difíciles, pero también de dicha y amor, por lo que luego de tres meses de solicitar el amparo se casaron en el registro civil en el municipio de Irapuato, siendo de las primeras parejas igualitarias en contraer nupcias.

Del día de la boda recuerdan que estaban muy nerviosas, pero emocionadas del paso que estaban dado: “Martha no llegaba y pensé que se había arrepentido y era muy tarde, de hecho, llegamos tarde al juzgado, pero sí nos quisieron casar, todo bien, algo sencillo pero muy bonito”.

Actualmente viven en Guanajuato capital con sus tres hijas, aunque cuentan que al inicio fue difícil que las niñas se adaptaran al cambio de ciudad y de vida, fueron encontrando una nueva forma de vivir en familia, en donde hasta ahora no se han sentido discriminadas en la escuela, ni en ningún otro sitio. “Les he dicho que no importa que no sean mi sangre, yo las amo, para mi primero que su mamá están ellas y las cosas se demuestran”, dice Alma.

Para finalizar invitaron a las parejas a vivir el amor sin miedo al qué dirán, tejiendo relaciones bajo la confianza y el respeto, hablando con la verdad sobre sus sentimientos y teniendo siempre en cuenta que no se necesitan fechas especiales para demostrar el cariño y admiración a la persona con la que quieran compartir su vida.