Habitantes de Santa Rita denuncian que a pesar de la gran inversión que se hizo en las lámparas, hay un gran número de focos que se han caído; aseguran que los cambios no son los adecuados

Cuca Domínguez

Salamanca.- En Santa Rita las nuevas lámparas de alumbrado público se están cayendo y aunque los vecinos y la delegada han hecho el reporte, nadie los atiende.

“Yo digo, si van a gastar tanto dinero, por lo menos deben quedar bien”. Vecina

Los afectados dicen que cómo es posible que se haya destinado tanto dinero a programa que no funciona, porque al menos en la comunidad hay un gran número de focos que se han caído.

Sofía Franco, delegada de la comunidad, dijo que se siente atada de manos porque Enrique Prieto, encargado de la Zona Rural de la Dirección General de Desarrollo Social, le ha dicho que él va a realizar la conformación del consejo de participación ciudadana, “por eso me tienen con las manos atadas, porque no puedo hacer nada, no puedo gestionar para que se resuelva el tema de la red de drenaje que no está concluida y que se atienda el tema de los focos de la red de alumbrado. No contaban que con el aire esos focos se mueven y entonces hay apagones de electricidad por todos lados, se están cayendo las lámparas”.

Por las lámparas afectadas se generó el reporte 30233, pero a la fecha no se ha atendido aunque ya han pasado más de 3 semanas.

De acuerdo a vecinos de la zona, el programa no es el adecuado porque están cambiando todas las lámparas, funcionen o no, por una lámparas que no iluminan bien, que amarran con alambres.