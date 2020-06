El álgido momento que vivió Francisco I. Madero por Guanajuato

María Espino

Guanajuato.- El Festival Internacional Cervantino (FIC) 2020, el evento artístico y cultural más importante de América Latina, en su edición 48, sigue en pie en las fechas ya anunciadas, del 14 de Octubre al 1 de Noviembre, cuya programación está siendo planeada de acuerdo a las medidas de prevención recomendadas por las instancias de salud ante el COVID-19.

“Siempre estamos por el sí se hace el festival, pero en estas circunstancias tendremos que ser muy pacientes y muy prudentes en las decisiones que se tomen y por lo mismo hemos decido esperar a ver cómo se desarrolla la pandemia, los números en Guanajuato y en Ciudad de México no nos favorecen sigue subiendo el contagio, la curva no baja; ambas entidades estamos en el pico de contagio y eso no nos permite tomar decisiones; lo que sí puedo decir es que hemos seguido trabando en el festival ahora con varios escenarios para estar listos para cuando las autoridades de salud nos digan van o no van en etas condiciones”.

Mariana Aymerich Ordoñez, directora general del FIC, en entrevista a Correo sostuvo lo anterior y aseveró que en ningún momento el Comité organizador ha tratado la posibilidad de cancelar el festival más importante de América Latina en su tipo.

Cuba y Coahuila están puestos

Además aclaró que no hay resistencia por parte de Cuba ni de las autoridades del estado de Coahuila para hacerse presentes como invitados de honor en la ‘Fiesta del Espíritu’ por lo que aseveró que todo sigue en pie y los preparativos avanzan favorablemente.

“El Comité organizador del Festival encabezado por la Secretaria de Cultura trabajamos muy de la mano con Gobierno del Estado lo mismo que con Universidad y municipio, todos estamos muy conscientes de la situación, se están planteando los protocolos para los teatros para poder tener la mejor expectativa, no nos queda más que esperar y ser un poco pacientes de la decisión final de cómo estaremos en Octubre (…) Cuba y Coahuila están puestos, hay mucha disposición”.

Aymerich dijo que la planeación de eventos se realiza considerando temas de prevención para definir que cuales van en espacios abiertos o cerrados teniendo como premisa que la capacidad en cada escenario se limitará a un 50% y máximo el 75%.

“Hemos decidido que salud del Estado y Federal nos marquen cual es el mejor escenario a fin de cuidar y garantizar la salud de todos (…) siempre he dicho que lo más importante es la salud de todos y que todos estén seguros de que si van al festival van a estar bien (…) tenemos que ser muy responsables con esto y de cómo vamos a salir en Octubre”.

Precisó que el escenario Alhóndiga de Granaditas y el de los Pastitos son dos de los más importantes y más concurridos por lo que han analizado junto con Protección Civil estatal el cómo controlar las entradas y salidas, además delimitar los espacios entre cada persona “el escenario de la Alhóndiga es el más importante porque además es el escenario de los guanajuatenses”.

Sin descartar una semana más

Respecto a la propuesta de extender una semana más el FIC, Aymerich dijo que es una posibilidad no definida que entra en alguno de los escenarios que se prevén para el FIC pero que hasta el momento se mantienen las fechas ya anunciadas.

“El hecho de tener una semana extraordinaria también se está analizando, tenemos que ver muchas cosas: como estamos, ajustes presupuestales, si hay las condiciones para que el público, para que los visitantes lleguen a Guanajuato o no, hay muchas piezas del rompecabezas que tenemos que armar cuidadosamente”.

Lo que sí se desechó fue la solicitud del alcalde capitalino, Alejandro Navarro Saldaña, de no abarcar hasta noviembre para que no se junte con las celebraciones de Día de Muertos y ‘Un Túnel de Tradición’, Aymerich dijo que esa posibilidad fue descartada por el Comité organizador e incluso adelantó que la programación de la última semana será entorno a la celebración de muertos.

Presentación del programa y la imagen del FIC sin fecha

Mariana Aymerich dijo que aunque la planeación del FIC avanza favorablemente aún no tiene precisión sobre cuántos eventos artísticos se presentarán pues resaltó que hay muchos artistas extranjeros que no han confirmado debido a la incertidumbre sobre las condiciones de viaje que imperaran en Octubre.

“Hay muchos artistas internacionales que la fecha tampoco saben cómo van a estar las condiciones de viaje al extranjero (…) decidimos esperar un poco y ser prudentes para tomar decisiones (fechas)”.

Referente a la presentación de la imagen del FIC, basada en el eje temático de ste año “Inclusión y Diversidad” manifestó que fue elaborada nuevamente por alumnos de la Universidad de Guanajuato, resaltó que ya seleccionaron la propuesta ideal pero debido a la contingencia sanitaria no se pudo anunciar al ganador.

“Se hizo la convocatoria, se hizo la reunión del Consejo seleccionador y ya hay un ganador pero se vino la contingencia y no pudimos presentarla y estamos planeando cómo va a ser la presentación de la imagen al igual que del programa, esto dependerá mucho de cómo las autoridades de salud nos digan que podemos presentar el festival (…) usualmente es en Julio pero la tendremos que posponer un poco hasta no tener claridad de como se viene el desarrollo de la pandemia”.