De acuerdo con el alcalde Alejandro Navarro, el INAH les pidió volver a empezar con todo el proceso para obtener el permiso

Alejandro Sandoval

Guanajuato .- La delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Guanajuato a cargo de Olga Andriana Hernández Flores no se está portando con seriedad en la revisión del expediente del Nuevo Museo de las Momias. Así lo acusó el alcalde Alejandro Navarro.

En entrevista, reiteró que el nuevo museo se hará por la vía legal.

“Sí yo no hubiera tenido todo lo que tengo de factibilidad de permisos, de documentos inscritos en el INAH, el Congreso no me hubiera autorizado ‘la lana’, ni el Gobierno del Estado me hubiera aprobado esta factibilidad a la hora de que la Secretaría de Finanzas me presta la plataforma para poder hacer la subasta de la deuda. No estamos jugando. El Congreso es gente seria, el secretario de Finanzas es gente seria, nosotros con todo y todo también somos muy serios, el único que no está aportando con seriedad es INAH, que dice que lo que hizo el anterior delegado David Jiménez Guillén no tiene validez y ellos lo desconocen”.

Lee también: Instalan plantón contra el MUMO en la cancha de la ex Estación

Foto: Archivo

“Nos quieren chamaquear”, acusa Navarro

De acuerdo con el alcalde Alejandro Navarro, el INAH les pidió volver a empezar con todo el proceso para obtener el permiso de factibilidad.

“No nos va a alcanzar, nos quieren chamaquear , nos quieren madrugar, porque es el 31 de diciembre cuando caduca el plazo para la deuda”, añadió.

Por otro lado, cuando se le preguntó sobre las actividades para el desarrollo y mejoramiento de Guanajuato de parte del INAH, el alcalde criticó que no pagan el predial. Agregó que, por el contrario, en los últimos días personal del INAH ha realizado visitas de inspección a restaurantes y hoteles que operan con sillas y mesas en la vía pública, de manera intimidatoria.

“Pareciera una rebatinga o una revancha y cosas que no son, digo. Qué casualidad que me siento con la delegada, no nos ponemos de acuerdo, y luego se van contra los comerciantes”, enfatizó el alcalde, quien agregó que no es su intención pelear.

“Yo no sé si el presidente o la propia Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que voy a verla el miércoles en México, a lo mejor a ellos no los están platicando la verdad. Yo le voy a entregar una copia de todos los documentos que tenemos y al tener la información veraz podemos trabajar todos”, apuntó.

Fotos: Archivo

Por si no lo viste: Cámara de Construcción respalda al MUMO por “derrama económica”

Sin beneficios para Guanajuato, lamenta

Dijo que Guanajuato no obtiene ningún beneficio económico ni del gobierno federal ni la de Unesco por ser ciudad patrimonio, para arreglar lo que esté descompuesto.Reiteró su disposición para realizar los trámites que falten para que salga el museo, pero no empezar de cero porque a alguien no le gustó.

“El museo no es ninguna ocurrencia”, resaltó.

Libramiento Las Teresas – Cervera, casi listo

El presidente municipal Alejandro Navarro informó que el libramiento Las Teresas – Cervera está casi concluido.

Comentó que le pidió al gobernador que pudieran festejar el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, en ese lugar, pero la obra no está al 100 por ciento.

Reiteró que sigue la posibilidad de que la caseta se recorra por la propia dinámica del ingreso de los vehículos a Guanajuato incluso sugirió la posibilidad de que hubiera casetas móviles, aunque hasta el momento no hay respuesta.