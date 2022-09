El agosto negro de un alcalde

El alcalde Luis Gerardo Sánchez, de San Luis de la Paz, comienza a pagar de un modo drástico las consecuencias de encabezar un gobierno que apostó a las habilidades oratorias y a vender una imagen de político joven salido del barrio buscando construir una realidad aparente que mantuviera entretenida a la audiencia de su pueblo.

Durante su primer trienio le funcionó, a tal grado que eso sumado a una eficaz operación electoral le permitió reelegirse. Sin embargo, el tiempo es implacable y siempre llega el momento donde lo escénico ya no puede contener la realidad y ésta asoma con toda su crudeza. Así le sucedió al “Chino” –como se le conoce- cuando este pasado mes de agosto se le hizo añicos el falso discurso del combate frontal a la delincuencia que ha sostenido desde que llegó al poder, pero que no se ha correspondido con los hechos. Al comenzar este segundo periodo había expectativa de que se propusiera dar mejores resultados en esa sensible vertiente, pero al nombrar como su director de seguridad a un miembro de la propia corporación municipal resultó claro que -por razones que solo él podría explicar- mantendría un perfil bajo en esa área, aunque en el discurso diría lo contrario.

Tan dado a lo mediático, y como suele ser práctica de autoridades de pueblos chicos y medianos, la feria regional seria como siempre un buen pretexto para la distracción social y para reposicionar su administración complaciendo a sectores sociales ávidos de diversión y muy expectantes de que les acerquen lo más sonado de la industria musical, aunque poco interesados en vigilar la calidad o decencia del gobierno. Pero esta vez esa tradición anual de dar a la gente pan y circo fue fallida, porque a días de ser inaugurada sucedió el lamentable homicidio de Ernesto Méndez, director del portal informativo Tu Voz, a quien se la había adjudicado la organización.

Ese hecho pareció dejar tan desarmado al alcalde y tan vacías las palabras que acostumbra utilizar en ese tipo de situaciones, que su primera postura fue realmente lamentable y hasta ofensiva para la familia del fallecido, pues aun cuando públicamente lo reconoció como su amigo, con tal de salvar su propia imagen, y adelantándose a las investigaciones subsecuentes, hizo énfasis en la responsabilidad del finado por cerrar su negocio a deshoras. Ante un sector de oyentes atentos a la rueda de prensa, eso lo pinto de cuerpo entero.

Ya luego hacia el fin del mes, al término de la feria que transcurrió ensombrecida, una de las agrupaciones más sonadas del cartel canceló aduciendo ambigüedad de quienes los contrataron. Ante eso, con rostro desencajado Luis Gerardo Sánchez salió a deslindarse mediante un video en sus redes sociales, se veía tan sacudido que toda su alocución se sostuvo en compensar diciendo que los empresarios sustituirían el espectáculo cancelado con la presentación del Komander, reiterando varias veces el nombre de dicho cantante de narcocorridos, como si fueran gloriosas, apropiadas y educativas ese tipo de ofertas musicales para una población sumida en la inseguridad y la delincuencia.

Es previsible que este gobernante priista siga trasladando a otros las causas y responsabilidad de lo que ahí acontece. Difícilmente asumirá en público que él mismo fue forjando su agosto negro.

El PAN y su peonaje…

El PAN se apresta a acomodar su tablero de soldados rasos con la elección de los comités directivos municipales el próximo fin de semana. Ellos siempre dirán que van en caballo de hacienda a la cita en las urnas el 2 de junio de 2024, pero la realidad es que por primera vez en treinta años existe la seria posibilidad de que pierdan la gubernatura, también su eterna mayoría en el congreso local estará en disputa, así como otros territorios municipales estratégicos. Lo que suele llamarse el voto duro, así como la inercia del voto conservador guanajuatense ya no alcanza para garantizarle victorias de antemano. El electorado, particularmente joven se está moviendo con una lógica distinta a las lealtades partidistas. Todavía en años recientes, como sucedía en tiempos del priismo todopoderoso, en el caso del candidato a gobernador se consideraba que la elección más definitiva era la interna dentro del propio PAN, esa circunstancia ha cambiado, porque ahora si tiene en Morena un antagonista de alto riesgo.

En la región noreste, según la propia información que se ha hecho pública, por Atarjea encabeza la planilla Erika Olvera Hurtado, Tierra Blanca Patricia González Cruz, Doctor Mora Ismael Valencia Padrón, Victoria Francisco Daniel Cornejo, San José Iturbide José Rafael Ledezma, Xichú Alfredo Ruiz Zúñiga, Santa Catarina Rogelio Moya Cabrera. Sólo en San Luis de la Paz habrá competencia entre Jesús Buenrostro Álvarez, Emmanuel Alejandro Tinajero y Juan Carlos Villegas. También buscan una consejería estatal la ex candidata a la alcaldía ludovicense Adriana Patricia Olvera y su paisano Armando Rangel Hernández.

En un partido como el PAN que hace mucho perdió su vitalidad democrática, que deshonrando a sus fundadores se convirtió en una agencia de colocación para hacer del gobierno un negocio privado, y que aquí en Guanajuato se caracteriza por su gran tolerancia a la corrupción, sus militantes de a píe ya ni chistan asumir su rol de peonaje y ser utilizados en esa democracia aparente, de antemano saben que llegado el tiempo electoral esos comités municipales solo servirán de adorno, pues al más puro estilo de los encomenderos virreinales, las candidaturas a alcaldes y alcaldesas serán decididas por el gobernador y su círculo cercano.

