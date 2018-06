AMLO da el pésame a familias de agentes viales asesinados

Por su parte Ricardo manifestó que “Guanajuato con Miguel Márquez se ha bañado de sangre”, afirmando además que el gobernador nombró a su sucesor para ser su tapadera

Catalina Reyes/ Luis Téllez

Guanajuato/ Valle de Santiago.- Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición ‘Juntos haremos historia’ llamó a Miguel Márquez “ladrón”, “corrupto” y “tapadera” del anterior gobernador, que aunque no lo mencionó, se refería a Juan Manuel Oliva. En su estancia en la capital se enteró del ataque a elementos de tránsito en Salamanca y mando el pésame a las familias

“El gobernador anterior fue corruptísimo y éste fue tapadera de aquél, pero el actual salió peor, es un corruptísimo y ladrón”.

Así se expresó durante su mitin en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, que no se alcanzó a llenar y donde la gente tuvo que esperar una hora bajo el sol quemante a que llegara el candidato por la Coalición Juntos Haremos Historia.

En sus ofertas para cuando gane la Presidencia de la República, afirmó que el de Guanajuato “es un pueblo muy trabajador” y por eso “lo vamos a apoyar, habrá precios de garantía”, que apoyará a los jóvenes que estudien preparatoria con una beca universal, “no habrá escogidos, habrá becas para todos”.

“A los maestros de Guanajuato les digo: triunfando nuestro movimiento, vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa”.

López Obrador aseguró que va 52 puntos arriba en las encuestas, según una medición del periódico Reforma. “Ya no nos alcanzan”

En el mismo mitin, Ricardo Sheffield Padilla, candidato a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia, también criticó a Miguel Márquez en el mismo sentido que lo hizo López Obrador.

“Este gobernador nombró a su sucesor para que sea su tapadera de la corrupción, pero eso no lo vamos a permitir. Ha habido en Guanajuato 1,300 asesinados. Guanajuato con Miguel Márquez se ha bañado de sangre. Andrés Manuel: contigo tenemos la esperanza de recuperar la tranquilidad”, sostuvo.

Ni uniéndose PRI y PAN les alcanzará para ganarme las elecciones

Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, ni uniéndose los del PRI y PAN les alcanzará para ganarle la elección y si se unen, muchos del PRI, PAN o de los Independientes también se irían con él, “lástima Margarito”.

“Ya se tenía eso contemplado, pero se les hizo tarde, porque yo sostuvo que iban a unirse para abril o para mayo, y ya es primero de junio, falta muy poco tiempo y ya no les va a alcanzar, porque ni uniéndose van a poder ganarnos, ahí están las encuestas, estamos más de 50% de intención de voto, de ventaja 26 puntos, entonces aunque se unieran todos y fuese así automático, no les alcanzaría”.

López Obrador reiteró que, ya fue muy tarde y, además sus adversarios cometieron muchos errores y uno de ellos fue darle la espalda a la gente, porque pensaron que haciendo política en los restaurantes de Polanco y dando conferencias de prensa, iban a salir adelante.

Agregó que, “ellos” le hicieron caso a los publicistas, que no saben de política “con todo respeto”, publicistas que son buenos para introducir productos al mercado, pero en otras condiciones, “pueden introducir un producto chatarra al mercado con mucha publicidad, con mucha repetición, pero eso ya no funciona porque existen las benditas redes sociales y, además los medios de información convencionales han estado actuando de manera profesional, plural, son otros tiempos”.

Andrés Manuel insistió en que las recetas que “ellos” están aplicando, ya no funcionan ante esta nueva realidad, por eso “lástima, Margarito”.

Regresaré a para apoyar a los agricultores siendo Presidente

Andrés Manuel López Obrador dijo que regresará al municipio y al estado siendo Presidente para dar a conocer el plan de desarrollo para Valle de Santiago y toda la región.

Dijo para la agricultura, “qué vamos a hacer para rescatar al campo, cómo se va apoyar al productor, ejidatarios, pequeño propietario, cuál va a ser la política de comercialización, el extensionismo agrícola“.

Destacó que regresaran al campo ingenieros agrónomos a apoyar al productor y van a llevar acabo obras de infraestructura, “qué vamos hacer con el manejo del agua para el riego y para el uso doméstico, qué vamos a hacer para evitar la contaminación, para que no haya transgénicos, qué vamos a hacer para que el fertilizante no degrade el suelo, para que los químicos no enfermen de cáncer la gente”

Obrador señaló que todo lo anterior lo van a analizar bien para mejorar la producción sin afectar el desarrollo sustentable.

Ricardo Sheffield candidato a la gubernatura dijo que ya se espera la llegada de Obrador a la presidencia, porque la tierra productiva y agrícola en Guanajuato sufre por el abandono, porque ya no se produce.

Precisó que Valle de Santiago y la región eran el granero de México y hoy pasa algo “muy triste”, desde tierras abandonadas, robo de tractores e implementos agrícolas en bodegas, hasta encontrar “charcos” de gasolina en las tierras, echándolas a perder, “se arruinan sus tierras”.

Mientras tanto el candidato a la alcaldía José Luis Nieto Montoya reiteró el abandono de las autoridades federales y estatales hacía el campo, pero con López Obrador de presidente hay esperanza de que vuelva a ser Valle el corazón del bajo.

