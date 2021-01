Redacción

Ciudad de México.- El jugador oriundo de Acámbaro, Guanajuato, Francisco Venegas compartió en sus redes sociales que, junto al Diente López son los dos jugadores positivos por Covid-19, por lo que se perderá el Mundial de Clubes de la FIFA.

“Desafortunadamente volví a salir positivo en la prueba que me hicieron hoy por la mañana, por lo cual me duele saber que no haré el viaje a Qatar, ya me encuentro aislado en casa, he tenido síntomas muy leves, pero gracias a Dios todo bien. Agradecerles por sus mensajes e invitarlos a seguir cuidándonos y seguir con todos los protocolos de seguridad”, escribió el jugador.

Además de los jugadores, también hay un miembro del cuerpo técnico que se contagió de coronavirus.

El miércoles se realizaron los últimos exámenes a jugadores y cuerpo técnico de los Tigres para detectar la presencia de Covid-19.

Se realizaron 34 pruebas y dos de ellas arrojaron resultados positivos uno es Paco Venegas, por lo que, de acuerdo con el protocolo de la Liga MX y el sector salud, ya se procedió a separar a ambos elementos de la delegación.

