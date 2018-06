El aborto como el nazismo, purifica la raza: Papa Francisco

Ante asociaciones familiares, el Pontífice comparó el aborto como un sistema eugénico cruel, y lo comparó con la ideología nazi; también habló sobre las familias que sólo deben formarse por heterosexuales y el perdón de las infidelidades del hombre

El Universal

Ciudad del Vaticano.— Durante un acto con asociaciones familiares, el día de ayer, el Pontífice argentino refirió que “los hijos son el don más grande [y deben ser] acogidos como vienen, como Dios los manda, como Dios los permite, aunque a veces están enfermos”, considerando al aborto como un ‘homicidio de niños’ y lo comparó con las prácticas nazis para ‘purificar la raza’, aunque ahora ‘con guante blanco’.

“He escuchado decir que está de moda, o al menos es habitual, en los primeros meses de gestación hacer ciertos exámenes para ver si el niño no está bien, o tienen algún problema. La primera propuesta en ese caso es ‘¿lo rechazamos?’”, lamentó aludiendo a la interrupción del embarazo.

El papa Francisco denunció que este “para tener una vida tranquila” es como lo que hacían en la polis griega de Esparta, recordando a una profesora de Historia que le enseñaba cuando era joven, que cuando nacía un niño con malformaciones, que “lo subían a una montaña y lo arrojaban abajo”.

“Y nosotros quedábamos perplejos, ‘¡pero cómo se puede hacer eso, pobres niños!’. Es una atrocidad. Hoy hacemos lo mismo”, lamentó Jorge Bergoglio, quien consideró que, por ejemplo, no se ven muchas personas con enanismo porque el protocolo de muchos médicos es plantear el aborto. Agregó que “en el siglo pasado, todo el mundo estaba escandalizado por lo que hacían los nazis para procurar la pureza de la raza. Hoy hacemos lo mismo, pero con guante blanco”.

Estas declaraciones se producen después de que el jueves, la Cámara de Diputados argentina aprobara, tras un debate de casi 24 horas, una iniciativa de ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. El proyecto ingresará en los próximos días a la Cámara de Senadores para que analice la iniciativa y, eventualmente, la transforme en ley.

El papa Francisco abordó el tema de la familia, a la que calificó como ‘una aventura bella’ y denunció que en la actualidad se piensa en comenzar una familia, contraer matrimonio, como si fuera una lotería: con superficialidad. “La gente habla de familias diversas, de varios tipos de familia, [pero] la familia [como] hombre y mujer en la imagen de Dios es solo una”, dijo el Pontífice en un mensaje dirigido al Foro de las Asociaciones Familiares.

Mencionó que la familia no es considerada y que los jóvenes no pueden casarse porque no tienen trabajo. Además, dijo que sólo las uniones heterosexuales forman una familia y resaltó la ‘santidad’ de las mujeres que perdonan las infidelidades de sus maridos.

AL