El abandono de un recién nacido debe considerarse igual de grave que un aborto: Obispo

Roberto Lira

Celaya.- El abandono de una bebé recién nacida debe considerarse igual de grave que un aborto, señaló el obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, quien también enfatizó en que el respeto a la vida debe darse desde su concepción.

El pasado miércoles elementos de la Policía Municipal de Celaya localizaron y rescataron a una bebé recién nacida que se encontraba dentro de una caja de cartón en estado de abandono, noticia que causó indignación en la sociedad. Al respecto, el prelado celayense comentó que la vida de un recién nacido debe ser igual de valiosa de uno que acaba de ser engendrado.

“Ahora pegamos el grito, pero cuantos abortos hay, mientras no le veas la cara al niño de le puede matar; nos escandalizamos por que tiraron, gravísimo por supuesto, pero tenemos que meternos en la cabeza que la vida es sagrada desde antes de que nazca, desde que fue engendrada la vida, no podemos permitir eso y decir que valoramos la vida y nos escandalizamos”, comentó Castillo Plascencia.

Asimismo, el obispo de la Diócesis de Celaya resaltó que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y este lo debe ejercer desde antes de tener relaciones sexuales.

“No se vale que busquen el placer y no quieren las consecuencias, no se vale, la mujer tiene derecho a la libertad, es su cuerpo, sí, tuvo el derecho antes de cometer el acto sexual, que tiene un camino, precisamente el de dar vida, se quiere el gozo, pero no se quiere la responsabilidad”, señaló.

De la misma manera Castillo Plascencia mencionó que debe haber un castigo para los padres que cometieron este abandono, pero también se debe procurar dar una vida sana la bebé, ya sea que se localice alguien de su círculo familiar inmediato o que encuentre una familia donde crecer.