Fernando Velázquez

León.- Del total de personas que han muerto por covid-19 desde el año pasado hasta la fecha en Guanajuato, solo el ocho por ciento tenían antecedente de vacunación; el resto no contaba con una sola dosis porque no pudieron o no quisieron vacunarse.

Datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato establecen que, del primero de enero del 2021 hasta el 24 de enero de este año, han muerto ocho mil 513 guanajuatenses infectados por el coronavirus.

De ellos, solamente 720 contaban con antecedente de vacunación, es decir, el 8.45 por ciento.

Además, el promedio de edad de ese pequeño grupo era de 65 años, y el 83.6 por ciento (602) tenían una o más comorbilidades, principalmente hipertensión y/o diabetes, seguido por obesidad, insuficiencia renal crónica y tabaquismo.

De igual manera, el 58 por ciento eran hombres y 68 de cada 100 tenían esquema de vacunación completo.

De los 720 fallecidos con antecedente de vacunación, 193 vivían en el municipio de León.

Desciende el número de contagios Este domingo, el número de contagios diarios tuvo un fuerte descenso, pues pasó de 1 mil 788 positivos confirmados el sábado, a solo 982 casos nuevos reportados el domingo. Este es el segundo día con contagios a la baja (sábado y domingo). Además, se reportaron 13 defunciones en todo el estado de Guanajuato. Estos fueron cinco decesos menos que el sábado, cuando se registraron 18 fallecimientos, de los cuales 12 no tenían ninguna dosis de vacunas. #ReporteCOVID19 Domingo 30 de enero de 2022 en #Guanajuato pic.twitter.com/wFriJuQt09 — Secretaría de Salud (@SaludGuanajuato) January 30, 2022

