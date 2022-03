Día Internacional de la Mujer

1.- El 8M

Lorena Alfaro García

La fecha llegó. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer se ha ido fragmentando con la emergencia de grupos que aprovechan la fecha para visibilizar sus exigencias. Guanajuato no está exento del fenómeno. En marchas, actividades y foros de discusión feministas, buscan insertarse quienes piden libre autodeterminación de género; ubicar desde el campo femenino la agenda queer y mucho más. En ese abanico, que disipa la lucha de las mujeres, a decir de varias expertas y activistas en el tema, en el fondo subyace lo irresuelto: primero, el cese de la violencia de género, como los feminicidios o el acoso y hostigamiento sexual y como segunda parte: la igualdad política, social y económica entre mujeres y hombres.

En ese debate, fortalecido tras de que la pandemia de COVID-19 acotó en 2021 las expresiones feministas por las medidas de sanidad, también se discute la forma de lucha. La violencia aleja a muchas mujeres que creen en el pacifismo como ruta para los logros. En varios municipios se han comprometido activistas y autoridades a un ejercicio de la libertad de expresión sin afectación a terceros o sin asfixia gubernamental. En León, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, recién llegada de trazar en CONAGUA obras para el Malecón y un puente en Barranca de Venaderos, ordenó que la vigilancia policiaca se haga solamente con elementos femeniles.

En Irapuato, gobernada por vez primera por una mujer, Lorena Alfaro García, los espacios públicos están abiertos a los famosos tendederos donde son hechas acusaciones públicas contra agresores sexuales. En Guanajuato Capital, epicentro por su condición de ciudad universitaria y sede de los Poderes estatales habrá marcha, teatro, tianguis y tendedero en el Jardín Unión. Que ellas hablen y exijan en plena libertad, en paz y que el Estado escuche y atienda.

2.- La colectivización

Libia Dennise García Muñoz Ledo

La semana pasada, María Concepción Sierra, representante del colectivo “Luz y Justicia” de Juventino Rosas, desveló el hallazgo de 40 cuerpos con expectativa de incremento en los números, porque la búsqueda seguiría. Colectivos de Irapuato y Salamanca declararon estar listos para la tarea y “no para posar en fotos”. Hay necesidad en los municipios, pero no apoyo ni la atención a víctimas.

Después de algunos años de protestas y reclamos a las autoridades estatales, en especial al fiscal general del estado, Carlos Zamarripa, por ignorarles, a pesar de descubrirse fosas clandestinas con cuerpos, sobrevino la nueva visión: la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, signó convenios con las 46 alcaldías para implementar “Células Municipales de Búsqueda”. El apoyo.

Se reconoce la gravedad de un problema que rebasó instancias estatales. Aunque las fuerzas de tarea en el campo de trabajo y laboratorios son controladas en la FGE. Las nuevas células atenderán reportes de personas desaparecidas, incluida búsqueda de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Todo bajo control de funcionarios estatales y municipales.

3.- Priistas preparan elección interna

Brenda de la Mora

Ayer llamó la atención la presencia en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI del alcalde de Jerécuaro, Luis Alberto Mondragón, y su compañera de gestiones partidarias, Brenda de la Mora. Llegaron con el secretario de Operación Política y exgobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, al mediodía, pero sin los restantes 10 alcaldes priistas de Guanajuato -que coordina- y que había adelantado al zacatecano le acompañarían. Tal vez no llegaron al PRI porque la cita que consiguió era en horario laboral en sus municipios, no para tareas de partido o porque de plano están dejando que camine solo, pues no le han aceptado reunirse el jueves para conocer de sus gestiones.

Pero Mondragón Vega no debe desanimarse; debe preparar su licencia a la presidencia municipal de Jerécuaro. Este miércoles a las 2 PM se celebrará la 7ª. Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal del PRI para determinar el método de elección que renueve el Comité Directivo Estatal (CDE) y la aprobación del tope de gastos de proselitismo. Luego, el presidente del CEN, Alejandro Moreno “Alito” deberá validar el procedimiento para que se emita la convocatoria; a su publicación en un plazo de 35 días debe darse la elección.

Los interesados en la elección deberán ir en una fórmula integrada por una mujer y un hombre. Los actuales dirigentes, la presidenta, Ruth Tiscareño, y el secretario general, Alejandro Arias, son elegibles, pues fueron designados en los cargos por “Alito”, si participan, también deberán pedir licencia. Por cierto, si alguien cree que Brenda de la Mora va por la secretaría general junto a Mondragón, debe saber que aspira a presidir el partido, señala su “trabajo en tierra” y conocimiento del priismo local. Se abre la jugada.

De la Valija. Basura que asiste

La distribución de infraestructura de servicios depende de muchos factores sobresaliendo el de población. En salud, la atención de las personas se complica por la distancia. Moverlas de los municipios menos poblados o pobres a los centros donde están los servicios médicos, es un “viacrucis” sin límite de tiempo ni época.

En Santa Catarina, la alcaldesa Sonia García Toscano, emplea los recursos del programa de separación de basura para pagar traslado de pacientes a consultas de especialidad, adquirir medicamentos y atender el programa “Médico en tu Casa”. Mientras se consiguen vehículos y hospitales, el éxito es “hallar recursos” en donde hay, como en la basura que también es dinero. Todo un ejemplo.

Kenneth Lee Salazar

Su estancia, que será por 2 días, ubica a la entidad como estratégica para los Estados Unidos en su relación con México. El enviado de la Casa Blanca lo denotó al lado del gobernador guanajuatense tras su estancia en el “cerebro” de la seguridad estatal, el C5 en Silao. Por un lado, Guanajuato es sede de la producción de varias de las empresas más poderosas de la Unión Americana y por el otro, es un corredor clave en el trasiego de drogas, seres humanos y armas. Por ello el interés que genera a la seguridad nacional e interna de su país.

Kenneth Lee Salazar, embajador de los Estados Unidos de América en México, combina la afabilidad del buen vecino, pero sus palabras también muestran la sombra del “gran garrote” donde su gobierno busca control sobre lo que pasa en el sur del Río Bravo.

Al atender a la prensa local, Salazar puso en claro que para la Unión Americana la relación con México está sujeta “para siempre” y el T-MEC es un instrumento que alinea a las dos naciones en una ruta. Por ello, la seguridad no se les escapa como fuente de conflicto. Queda en el anecdotario su deseo de buscar botas o haber incomodado al gobernador cuando alabó las políticas sociales de Palacio Nacional; pero inspiró con su receta para la seguridad en ambas naciones: prevención desde los valores, educación y que “cada hijo de Dios” tenga oportunidades para una vida digna.