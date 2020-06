El 5% de los hoteles cerraría por la pandemia

Nancy Venegas

Irapuato.- Ante la ausencia de eventos, además de la casi nula afluencia de visitantes y turistas provocada por la pandemia de Covid-19, el 5% de los 31 establecimientos afiliados a la Asociación de Hoteles y Moteles de Irapuato, podrían cerrar definitivamente.

La situación económica de los hoteles y moteles es complicada, debido a que, para atender las medidas para prevenir contagios por coronavirus, algunos tuvieron que modificar sus actividades o incluso interrumpirlas para acatar el distanciamiento social.

“Posiblemente haya cierre definitivos de hoteles, pero bueno eso lo va a marcar el tiempo, ¿Cuándo? No lo sé, tenemos un estimado de 5% a lo mejor, pero eso está en veremos, no es un hecho concreto… La situación económica ya es desesperante porque finalmente no hay visitantes, no hay eventos, no hay nada más, los hoteles no dependen de cuartos-noche, claro que el principal ingreso, pero también dependen de eventos”, Raúl González Araujo, presidente de la Asociación local de Hoteles y Moteles.

En Irapuato el 85% de los negocios agremiados al organismo, mantiene sus operaciones desde que inició la contingencia sanitaria por coronavirus a la fecha. Los moteles y hoteles que son supervisados periódicamente y operan al 30% de su capacidad. Incluso algunos de ellos para proteger y apoyar a su personal en activo, implementaron sistemas de transporte para trasladarlos de sus hogares a sus centros de trabajo.