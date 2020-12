Agencias

Ciudad de México.- El 25% de la población mexicana ha estado expuesta al virus SARS-CoV-2 y presenta anticuerpos contra la Covid-19, revelaron los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), revelados en conferencia por el director general del Instituto Nacional de Salud Pública, Juan Rivera Dommarco.

“Este 25% de positivos representa alrededor de 31 millones de personas y muestra una gran velocidad de propagación y que una gran proporción no presentan síntomas”.

Del total de personas expuestas al virus, sólo 20% presentó síntomas compatibles con el virus y el 10% tuvo “algún síntoma“; en contraparte, el 70% restante no presentó ningún síntoma.

Sin embargo, aclaró que la gran mayoría de los mexicanos están vulnerables a la infección.

“El 75% de los mexicanos no tenemos inmunidad contra Covid, es un porcentaje altísimo, son casi 100 millones de personas, de modo que no debemos descuidarnos, no debemos bajar la guardia”, pidió.

El doctor agregó que del total de personas expuestas, 26.1% son hombres y 23.6% mujeres. Las edades con mayor presencia de anticuerpos van de los 20 a los 39 años, con 27.3%; seguido por el rango de 40 a 59 años, con 26.3%; y de 0 19 años, con el 24%.

Rivera Dommarco destacó que la menor presencia de anticuerpos en personas de 60 y más, que se ubica en el 18.7%, podría deberse a que “se cuidaron más, permanecerán más en casa y tomaron muchas de las medidas que se promueven”.

De acuerdo con el director del Instituto Nacional de Salud Pública, uno de los objetivos principales de la ENSANUT fue estimar la proporción de la población que tienen anticuerpos contra el SARS-CoV-2.

Acotó que hasta el momento los resultados son preliminares, por lo que se han analizado 7 mil 098 muestras, que representan el 74.4% del total.

El funcionario llamó a evitar fiestas y a mantener con los cuidados, ya que “todavía quedan varios meses en los que vamos a tener que seguir cuidándonos”.

México debe tener su propia vacuna: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, señaló que México debe tener una vacuna contra el Covid-19 en 2021 ya que no existe razón por la cual el país no la pueda generar.

Durante la presentación de Informe de Labores del Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación (Coteci), el canciller señaló que México invierte en 19 proyectos de detección, tratamientos y vacunas. “México tiene que tener su vacuna en 2021 sí o sí, no hay ninguna razón por la cual no la podamos hacer. Tenemos que tener uno de los mejores laboratorios de seguimiento de microorganismos, no hay ninguna razón por la cual no lo podemos tener, es parte de uno de los proyectos” agregó.

Indicó que México esperan la vacuna que ya fue autorizada y que existen otras cinco en la Cofepris.

EZM