Ejecutan a un hombre dentro de una camioneta en Celaya

Redacción

Celaya.- Un hombre de 46 años de edad murió asesinado a balazos la madrugada de este domingo en Celaya.

El reporte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato indica que ante la alerta de ciudadanos, durante la madrugada de este domingo, policías encontraron una persona sin vida a bordo de una camioneta tipo pick up en calles de San Isidro de Trojes comunidad al oriente de la zona urbana de Celaya muy cerca del llamado parque lineal.

Este reporte no indica cómo ocurrieron los hechos solo que al llegar las autoridades ubicaron en la esquina de Juárez y Francisco Villa de esta comunidad la camioneta tipo pick up color gris de la cual no se ofrecen mayores características solo que tenía impactos de bala en el parabrisas y dentro de la unidad del lado del chofer un hombre muerto a causa de los disparos.

Las autoridades investigadoras señalaron que el hombre está identificado y tenía 46 años de edad pero no se compartió la identidad de la víctima.