Ejecución de policías es una reacción a avances en materia de Seguridad: Ángel Simental

Luz Zárate

Celaya.- Luego de las dos mega manifestaciones de miles de estudiantes del Instituto Tecnológico de Celaya en octubre del 2019, este martes autoridades educativas y centenas de estudiantes de esta casa de estudios, fueron ‘plantados’ por la alcaldesa Elvira Paniagua, para el evento de ceremonia de inicio de cursos enero-junio.

Las autoridades académicas esperaban que asistiera la presidenta municipal al acto inaugural, sin embargo no atendió la invitación, en su lugar sólo mandaron como representante al director del Instituto Municipal de la Juventud, Rafael Bernabé; también acudió el alcalde de Apaseo el Grande, Moisés Guerrero Lara, quien fue quien inauguró el ciclo escolar de los estudiantes del Tecnológico.

Desatino político

Aunque los estudiantes estaban tranquilos y contentos por su inicio de clases, los profesores del Tecnológico de Celaya dijeron que la ausencia de Elvira Paniagua fue una descortesía pero además un desatino político.

Al evento y la develación del busto del ingeniero Jaime Tapia Rodríguez asistieron personajes representativos de la sociedad académica y política del municipio, entre ellos la ex secretaria de la Función Pública del gobierno federal, Elizabeth Yáñez, el ex alcalde José Mendoza Márquez, entre otros, sin embargo la presidenta Elvira Paniagua no asistió, aun cuando es egresada del Tecnológico de Celaya.

Mientras se realizaba el acto académico, la alcaldesa inauguraba dos calles en la colonia Ejidal –una de las más peligrosas de la ciudad-, en la que los vecinos le pidieron mayor seguridad.

Dan bienvenida a estudiantes

Este martes 7 mil 200 estudiantes y académicos del Tecnológico Nacional de México, celebraron el inicio del ciclo escolar enero-junio.

Son 6 mil 800 estudiantes del campus Celaya y 270 de la extensión Apaseo el Grande los jóvenes que regresaron a las aulas el pasado lunes.

El subdirector académico, José Antonio Vázquez López, dio la bienvenida a los alumnos en representación del director general, José López Muñoz, quien destacó que ha incrementado la matrícula de estudiantes no sólo en cantidad sino también en calidad. Les hizo énfasis a los alumnos de la importancia de capacitarse, internacionalizarse y ser parte de la Industria 4.0.

También se proyectó un video con las palabras de bienvenida del director General del Instituto Nacional de México, Enrique Fernández Fassnacht. Al término de la ceremonia egresados de las diez primeras generaciones develaron un busto en honor del Ingeniero Jaime Tapia Rodríguez.