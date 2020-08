Eiza González pide “curarse de misoginia”

Agencias

Ciudad de México.- La actriz mexicana Eiza González publicó varios tuits en contra de la misoginia y criticó que se valore a las mujeres por sus parejas, esto después de que en las redes sociales se hizo viral una imagen en la que comparaban sus novios con los de Belinda.

“Espero que en el 2021 nos curemos de coronavirus pero también de la terrible mentalidad misógina. En lo difícil que es conseguir reconocimiento por trabajo propio porque por lo visto nunca nada es suficiente, nos ponen a competir y encima nuestro valor solo está conectado a un hombre”, escribió en Twitter.

Ello luego de que usuarios hicieron énfasis negativo en el color de piel de los pretendientes de Belinda, en su mayoría morena, por lo que además de misógina al indicar que una de ellas es mejor que otra por los hombres que las han acompañado, la imagen cayó en el racismo. Por esto, la actriz publicó tuits en un tono de enfado y cansancio: “Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias”.