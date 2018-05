Efecto AMLO empareja contienda en la capital

La popularidad del tabasqueño catapulta a Roberto Loya a la segunda posición en la carrera por la alcaldía

#CorreoData / TAG

Guanajuato.- El panista Alejandro Navarro Saldaña ocupa el primer lugar en la contienda para la Presidencia municipal, al ubicarse con 22 por ciento de las preferencias, revela el más reciente estudio de la casa encuestadora TAG.

Uno de cada cinco aún no define por quién votará Aunque para la elección de Presidente Municipal existe una ligera ventaja en preferencias de Alejandro Navarro del PAN, sobre Juan Roberto Loya de Morena-PT-PES, se debe considerar que el 22 por ciento de los encuestados reconoció que aún no ha decidido a quién ayudará con su sufragio en los comicios del 1 de julio.

Sin embargo, el análisis destaca que la aceptación que genera Andrés Manuel López Obrador en la capital, ha catapultado a la segunda posición al aspirante de la coalición “Juntos haremos historia”, Juan Roberto Loya Mendoza, quien a sólo un mes de que se efectúen los comicios se ubica a sólo tres puntos del panista.

La capital se distingue de las ciudades del corredor industrial por la ventaja que dan al candidato tabasqueño sobre el panista Ricardo Anaya Cortés en la contienda por la Presidencia, con siete puntos de diferencia, mientras que en la elección para la gubernatura Diego Sinhué Rodríguez muestra una cómoda ventaja de 13 puntos sobre el abanderado de “Juntos haremos historia” y expanista Ricardo Sheffield Padilla.

La contienda de esta ciudad incluye a tres candidatos que hasta hace unos meses militaban o trabajaban para otro partido: Juan Roberto Loya militó en el PAN, fue candidato en el 2015 por el PRD y ahora abandera a Morena; mientras que Ruth Lugo fue candidata panista a la alcaldía en los pasados comicios; y hasta hace unos meses, José Luis Rivera Jasso era un conocido operador del PRI.

El cambio repentino de partido no afecta a estos contendientes, ya que sólo Alejandro Navarro y Ruth Lugo Martínez son conocidos por al menos la mitad de los encuestados; mientras que a Juan Roberto Loya solamente lo ubican cuatro de cada diez personas, y a Paloma Robles, candidata del PRD, tres de cada diez.

La baja expectativa de voto que tiene el PRI de la mano de Ruth Lugo (11 por ciento) deviene de la poca aceptación que tiene el gobierno del priista Edgar Castro Cerrillo. La mitad de los encuestados desaprueban su gestión y un número similar considera que no tuvo un solo acierto en este trienio; además que la candidata tiene mala imagen entre los guanajuatenses.

Finalmente, el estudio que elaboró la empresa TAG pronostica que el Ayuntamiento de la capital tendrá un enfrentamiento de fuerzas en el próximo trienio, pues contará con cuatro regidores del PAN, cuatro de la coalición “Juntos haremos historia”, dos del PRI, uno del PRD y uno del Partido Verde.