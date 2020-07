EE. UU. registra repunte previsto en fallecimientos

Agencias

Nueva York.- Un repunte largamente previsto de decesos por coronavirus en Estados Unidos ha iniciado, principalmente en estados del sur y el oeste del país.

La cifra diaria de muertes había bajado durante meses incluso en estados como Florida y Texas, donde se registraron aumentos bruscos de contagios y hospitalizaciones, y los casos diarios confirmados en el país batieron récords varias veces en los últimos días.

Los científicos habían advertido que esta situación no duraría. Una muerte por coronavirus suele producirse varias semanas después del contagio. Los expertos pronosticaron que al aumentar los casos y hospitalizaciones, lo mismo sucedería con los decesos. El pronóstico se está cumpliendo.

“Está aumentando de manera constante. Y está aumentando al momento en que se había previsto”, dijo William Hanage, un investigador de enfermedades infecciosas en la Universidad de Harvard.

De acuerdo con un análisis de AP de los datos de la Universidad Johns Hopkins, el promedio móvil semanal de muertes diarias reportadas en el país aumentó de 578 hace dos semanas a 664 el 10 de julio, aún muy por debajo de los picos de abril. Las muertes diarias reportadas aumentaron en 27 estados en ese lapso, pero en la mayoría de esos estados el promedio es inferior a las 15 muertes por día. Un grupo más pequeño de estados es el que impulsa el aumento nacional de muertes.

Los legisladores de Nevada han decidido aplazar su sesión especial de emergencia ya que personal del edificio legislativo dio positivo.

En Arkansas reportaron un récord estatal de mil 061 nuevos casos para un periodo de 24 horas, pero no se registraron muertes por el virus. Funcionarios del estado dijeron ayer que el total de casos ahora aumentó a 27 mil 864.

California reporta en promedio 91 muertes diarias, Texas con 66 y aumentos significativos en Florida, Arizona, Illinois, Nueva Jersey y Carolina del Sur. Se cree que el aumento en Nueva Jersey se debe en parte a que sus informes de muertes probables son menos frecuentes.

Florida estableció un récord de 496 muertes en una semana, un promedio de 71 decesos diarios. El promedio semanal de Florida hace tres semanas era de 30 por día.

El impacto ya lo sienten las familias que perdieron seres queridos y también los trabajadores de la salud que trataron de salvarlos.

Rublas Ruiz, enfermero de Miami, estalló en llanto, dijo que estaba abrumado por la cantidad de enfermos que han muerto bajo su cuidado. “Conté 10 en menos de cuatro días y dejé de contar porque eran tantos”, dijo.

Aunque se cree que las cifras reales son mucho más altas, la cantidad de muertos en EE. UU., que registró su primer deceso a principios de febrero, asciende a 134,430, y suma 3 millones 215 mil 861 contagios. Consideran que 983 mil 185 personas sanaron.

La pandemia ha provocado al menos 561 mil 551 muertos en el mundo y se contabilizaron más de 12 millonbes 580 mil 980 personas en 196 países enfermas. De ellas al menos 6 millones 706 mil 700 se recuperaron.

Bill Gates se dice optimista

El multimillonario estadounidense Bill Gates se dijo “optimista” sobre la lucha contra la Covid-19, y pidió distribuir los medicamentos y las vacunas a quienes los necesitan y no a los que más paguen. “Si dejamos que los medicamentos y las vacunas vayan a los que ofrecen más, en vez de a las personas que más los necesitan, tendremos una pandemia más larga, más injusta y más mortífera”, dijo el fundador de Microsoft, en un mensaje de video en una conferencia virtual internacional sobre Covid-19. “Necesitamos líderes para tomar decisiones firmes para una distribución basada en la equidad y no sólo en factores relacionados con el mercado”, agregó en un video grabado en Seattle. El filántropo, dedicado a la lucha contra las epidemias, destacó que la pandemia había interrumpido las cadenas de suministro de medicamentos, incluidos los del sida, lo que podría “privar a cientos de miles de personas de los tratamientos que necesitan, y no sólo en el África subsahariana”. “Pero sigo siendo optimista”, agregó. “Vamos a ganar”.