Eduardo López Mares

LA TALACHA… A ver cómo le hace el dirigente estatal del PAN , Eduardo López Mares, para calmar a las que se sintieron aludidas y animadas por los dichos del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de que “pronto”, Guanajuato será gobernado por una mujer.

FUTUREANDO. Como por arte de magia, en los últimos días ya aparecieron Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León y la secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo en sendas entrevistas difundidas en redes sociales en las que ambas hablan de sus ideales, sus aventuras e ilusiones.

PROMOCIÓN. Gutiérrez Campos está en la página denominada “Campaigns and Elections México” que la eligió como parte del elenco de las 100 mujeres más influyentes de la política en México en una entrevista en la que señala que afirma tener claro su compromiso “de dar lo mejor de mí para trascender, romper las barreras que nos impiden avanzar y esforzarnos cada día para romper paradigmas y hacer cosas que antes parecían inalcanzables”.

MADRINA. Por su parte, la secretaria de Gobierno, compartió la entrevista que le hizo una nueva publicación llamada Líder Empresarial. “Una voz de resiliencia y vocación”, reza la cabeza de la entrevista en la que la funcionaria estatal expresa su deseo de que la siguiente generación de mujeres ya no esté luchando por la igualdad sino que este concepto sea una realidad para ellas.

HIELO. Ayer, el dirigente estatal del PAN, Eduardo López Mares atajó las preguntas sobre los dichos del gobernador con frases políticamente correctas y de cajón. “Faltan 812 días para la elección”, “no hay proceso en puerta”, “hay 10 prioridades antes que esa”, “no solo hay un hombre o una mujer” y bla, bla, bla.

EL TONO. No se esperaba otra cosa de López Mares a quien le toca administrar un proceso de sucesión marcado por la consolidación de la paridad de género en México y desde luego en Guanajuato.

Eduardo López Mares

DEDAZO EN TIEMPOS DE PARIDAD…

UNA MÁS. Ya se encargará el gobernador de matizar su frase dicha al calor de un evento con la Asociación de Mujeres Empresarias y desvelando la nómina de las 10 mujeres que según dijo, integran ese elenco de mujeres candidateables. Ayer, por ejemplo, posteó una foto para redes sociales con la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro.

OTROS TIEMPOS. Pero ojo, tanto Gutiérrez Campos como Libia Denisse aparecen como las punteras en una carrera que no se jugará seguramente bajo las reglas del PAN de la efectiva democracia interna y de la onda grupera. SIN PUGNAS. Si no hay grupos, no hay contienda. Es decir, no hay convención y asamblea con voto panista y ofrecimiento de cargos a diestra y siniestra como ocurrió en 2000, 2006 y 2012.

ANTECEDENTE. La lógica será otra pero la ambición, la misma. Hay un dato relevante. La historia reciente ha dejado claro que ninguna alcaldía es la plataforma ideal para ser candidato a gobernador.

OTRA CIRCUNSTANCIA. En su momento, Alfredo Anda Páez hizo soñar a Jorge Carlos Obregón en el trienio 97-2000. Ricardo Alaniz soñó con ser también el nominado entre 2003 y 2006 como puede dar testimonio Eduardo Ramírez, esposo de Alejandra Gutiérrez y quien era secretario ejecutivo del extitular de Cofoce.

NO PUDO. Seis años después, Ricardo Sheffield se encuadró en La Loma para tratar de ser el nominado. Héctor López ya no soñó porque fue interino.

PADRINO. Gutiérrez Campos querrá romper esa maldición o regla no escrita. No sabemos si sea compatible su responsabilidad con el sueño de 2024. A su favor, seguramente creerá que le favorece la cercanía con Marko Cortés, dirigente nacional y amigo personal.

CONDICIONANTES. Y en el caso de la secretaria de Gobierno, está más al alcance del control de Diego Sinhue que hoy tiene la sartén por el mango del control político pero no de la definición de si será hombre o mujer. Eso está en el CEN. En otras palabras, el dedazo azul tiene sus acotamientos y esto apenas arranca.

LA DEL ESTRIBO…

El dirigente estatal del PAN trae la espada desenvainada contra todo lo que huela a Morena en Guanajuato. Ayer en rueda de prensa enlistó el rosario de quejas que tiene en contra de funcionarios, dirigentes y representantes populares de Morena en la entidad.

Basta saber que de los 8 integrantes de la bancada morenista en el Congreso local, solo David Martínez y Cuauhtémoc Becerra no están denunciados ante el INE por uso indebido de la imagen del presidente o promoción irregular del proceso de revocación de mandato.

De hecho, Ernesto Prieto que también es dirigente estatal acumula 2 denuncias. También fue denunciado el procurador Federal del Consumidor Ricardo Sheffield Padilla.

Ver nota: Guanajuato entra en el top 10 de estados con más quejas contra bancos

Eduardo López Marez

YSMAEL LÓPEZ VS. ZAMARRIPA: DE LOS POCOS QUE LE ATIZÓ A ZAMARRIPA

Desde que Carlos Zamarripa Aguirre es procurador de Justicia primero y luego, que se convirtió en fiscal general de Guanajuato, podemos contar con los dedos de una mano los alcaldes o liderazgos empresariales que lo han cuestionado públicamente.

La personalidad, pero sobre todo el poder que ostenta Carlos Zamarripa se puede percibir en ese detalle. Ningún líder empresarial lo ha confrontado abiertamente como en su momento lo hizo el ahora síndico, José Arturo Sánchez Castellanos.

Y ningún alcalde panista lo criticó abiertamente como lo hiciera hace 5 años, el empresario zapatero Ysmael López García quien además le tundía al secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca.

Exigía a autoridades de la PGR hacer su trabajo y atender los delitos federales que se cometen en ese municipio, pero además aseguraba que el procurador de Justicia Carlos Zamarripa no le compartía información sobre las investigaciones y si hay delincuentes identificados ya por los crímenes que se habían presentado en ese municipio.

López García lanzaba un “Ya Basta” y pedía a todos los niveles de gobierno ya dejar de darle la vuelta al tema de la seguridad, tomar en serio esta situación y agarrar el toro por los cuernos.

“En las investigaciones que haya hecho a Procuraduría, seguramente traen identificados a algunos, vale la pena que le pregunten al procurador cuántos de ellos han caído, yo no tengo el dato, lo digo con mucha pena la Procuraduría trabaja sola, no nos informa, o sea yo no tengo claridad y no podría darles una respuesta. Yo veo que en la calle siguen muchos delincuentes que están asesinando y que seguramente tienen que ver con muchos de los asesinatos que ha habido”.

En el mundo de la institucionalidad casi reverencial que ha perfilado el PAN en el estado, el fiscal goza de una inmunidad en la crítica de ediles y dirigentes de agrupaciones civiles.

No es casualidad que las principales críticas al trabajo de Zamarripa provengan de empresarios que no tenían credencial panista. De los de casa, pocos se atreven a hacerlo abiertamente porque la membresía tiene sus privilegios. Obvio, nos referimos a la membresía de Zamarripa como casi intocable dentro del PAN-Gobierno para los de casa.

Ver nota: Bancada del PRI busca proteger a los menores de 16 y 17 años

Eduardo López Marez

PANDEMIA A LA BAJA; PERO CUBREBOCAS PARA RATO

Las autoridades estatales en Guanajuato pusieron el freno de mano en el terruño tras la decisión del gobierno de Nuevo León de ya no hacer obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos como una medida que se parece más a las que toman algunos países europeos que están por decretar el fin de la pandemia.

Pese a la drástica disminución de contagios y de defunciones en Guanajuato cuando estamos a punto de llegar a la primera mitad de marzo, el gobernador dijo que mientras no haya semáforo verde permanente a nivel nacional y una positividad inferior al 20%, no se podrá eliminar el uso de cubrebocas bajo ciertas circunstancias.

Veamos las cifras para dimensionar la forma en que han caído los efectos negativos.

Los contagios al día 14 en un mes con 31 días totalizaban 4 mil 373 para un promedio de 312 diarios, una tercera parte de los 984 que se promediaron en febrero y una cuarta parte de los mil 389 al día que se presentaron en enero que fue el pico en contagios.

Al ritmo que lleva la cifra de contagios en este mes, es probable que se supere la cifra de los 7 mil pasaditos de noviembre y diciembre del año pasado pero que se quede por debajo de los 15 mil a 17 mil que se dio entre agosto y octubre de 2021.

En el caso de las defunciones, hasta el momento se han registrado 97 en lo que va de este mes para un promedio de 6 diarias y se perfila una cifra inferior a cualquiera de los meses entre agosto del año pasado y el mes de febrero de este año (322 y 699). Podría presentarse una cifra de los niveles de mayo y junio, 229 y 191 que significaron la parte más leve tras la tercera y más mortífera.

Hoy, tal parece que a menos que surja una nueva variante similar a Ómicron, estaríamos ahora sí viendo la luz al final del túnel.