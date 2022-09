Eduardo López Mares, presidente del CDE del PAN criticó que AMLO solo genera división con su insistencia del cese de Carlos Zamarripa

Guanajuato.-Para Eduardo López Mares, presidente del comité estatal del PAN, la insistencia del presidente, Andrés Manuel López Obrador del cese del fiscal guanajuatense Carlos Zamarripa Aguirre, solo genera división y no abona en las tareas para prevenir y combatir la inseguridad.

Hace unos días, López Obrador nuevamente cuestionó los resultados del trabajo de Carlos Zamarripa y señaló que no era la primera vez que sugería al gobernador Diego Sinuhe Rodríguez Vallejo el cese del funcionario.

“Lo que México necesita, lo que Guanajuato necesita no es la polarización. El presidente de la República se está empeñando en polarizar en dividir, creo que el presidente de la República trae atravesado a Guanajuato. Me he cansado de decir que no quiere a Guanajuato y esto lo vemos porque de manera persistente habla sobre Guanajuato”, dijo Eduardo López Mares, presidente del comité estatal del PAN.

Lo mejor sería devolver la paz a las familias

El líder de los panistas en la entidad insistió en que en lugar de emitir declaraciones que incitan a la división, el Gobierno Federal debería cambiar las estrategias y acciones para devolver la paz a las familias.

“Lo único que está viendo el presidente de la República son cosas que están pasando porque él no le está entrando al combate del crimen organizado, cuando es competencia federal… El exhorto que hago es que es tarea de todos, de todos los niveles de gobierno. Pero si desde la federación les quita el recurso a las policías municipales y estatales no podemos hacer mucho…Exigimos al Gobierno Federal que cambien la estrategia, la ruta porque eso de abrazos y balazos no está funcionando”, comentó.

AMLO señala a Zamarripa por violencia en Guanajuato

El jueves de la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que parte del problema de violencia en Guanajuato viene por el fiscal general, Carlos Zamarripa. Incluso aseguró que el gobernador no tiene el poder para quitarlo, ante las conexiones del funcionario.

“El fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo que tiene muchas influencias, muchas agarraderas”, declaró el presidente.

Insistió que no es la primera vez que menciona el tema y que ya lo trató personalmente con Rodríguez Vallejo “le hemos estado insistiendo a las autoridades. Yo personalmente le he estado insistiendo al gobernador y no puede, porque pertenece el fiscal a un grupo al interior del PAN, muy fuerte, es uno de los casos extraordinarios. Porque por lo general, los gobernadores tienen autoridad. Pero aquí no es así. Incluso tengo buena opinión del gobernador, pero lo tienen rodeado”.

