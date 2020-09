Ediles dejan plantados a ecologistas que buscaban entablar diálogo

María Espino

Guanajuato.- A partir de este viernes se comenzó, de manera más rigurosa a solicitar a usuarios del Transporte Público el uso de cubrebocas y será máximo en una semana cuando, ahora sí, los conductores de los camiones no permitan que ciudadanos sin cubrebocas suba a las unidades.

Así lo informó la Síndico María Elena Castro Cerrillo, quien comentó que este viernes realizó un recorrido en algunos camiones avisando de esta medida de la que resaltó no darán fecha exacta para comenzar a negar el servicio, simplemente comenzaran de manera sorpresiva luego de que ya van varias semanas de una campaña con la que dijo han buscado concientizar a la población de cuidarse.

“Estoy hablando directamente con los Concesionarios, estoy yendo a los encierros de los camiones para verificar que peguen publicidad con el tema del cubreboca obligatorio (…) me dicen que cuando los vamos a bajar, será en cualquier momento no vamos a avisar (…) si tenemos una fecha, no pasa de una semana que se empiece a bajar ya a la gente”.

La Síndico manifestó que antes de implementar esta medida preventiva están revisando los protocolos de actuación para evitar incurrir en laguna vulneración ala ciudadanía, así como también aseveró que tanto choferes como policías está siendo capacitado en cómo actuar para pedir de la mejor manera a los usuarios que no acaten la indicación para que se retiren de los paraderos, aunque advirtió que si algún usuario se pone agresivo si habrá intervención de la fuerza pública.

“Estamos revisando protocolos porque no quiero que se vulnere ningún derecho humano, entonces estamos capacitando a los choferes, a los tránsitos para que la gente de buena manera se les pueda invitar a retirarse de los camiones”.

Castro Cerrillo dijo que la primera parte de esta campaña encaminada a que los ciudadanos siempre usen cubre boca, es dotar a los choferes de cubrebocas para que ellos los regalen a la gente que no traiga, sin embrago resaltó que esto no podrá ser siempre ya que la idea es que la gente haga conciencia de que así se están cuidado ellos y cuidando a los demás, pero si siguen sin entender entonces no podrán subirse a los camiones.

Apuntó que no habrá multas económicas, ya que esa medida no abonaría a la crisis financiera que muchos ciudadanos están viviendo, por ello señaló que la sanción a la que se hará acreedor el ciudadano que no use cubrebocas será el no poder usar el transporte público.

“Yo no quiero multar a nadie, el acuerdo es no multar; tu multa es que no te puedes transportar, pero que la gente este convencida que no es una imposición, se quiere que sea algo por convicción en el cuidado de la salud (…) 10 pesos te pueden cambiar la vida”.