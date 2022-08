EDILES A LOS 18 AÑOS: LEÓN DIJO QUE NO

QUE NO. La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de León se manifestó en contra de la propuesta de la fracción del partido Verde en el Congreso local para reducir de 21 a 18 años la edad para que un joven pueda aspirar a un cargo en el cabildo.

CONTEXTO. El acuerdo tomado el pasado 21 de julio en respuesta a la consulta del Congreso local sobre la iniciativa de esa fracción, recuerda que en noviembre de 2015 se eliminó la edad mínima que contemplaba nuestra Constitución para ser Diputado del Congreso del estado.

TEXTUAL. “Se sugiere que los legisladores integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado se alleguen de una evaluación ex post que permita evidenciar el grado de participación de las contiendas electorales desde la vigencia de la disposición señalada, pues resulta evidente que no ha protestado en el cargo algún legislador local entre los 18 y 21 años de edad”, señala la parte medular de la opinión del Ayuntamiento leonés.

ARGUMENTOS. El acuerdo avalado por estos integrantes del cabildo leonés advierte que es evidente que a nivel República es variada la composición normativa que define el rubro de participación por edades para ocupar los cargos edilicios.

RECUENTO. Hay algunas entidades federativas donde no hay limitante alguna como Aguascalientes, Chihuahua y Colima mientras que para otros sí lo existe como Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco y Yucatán.

EXTREMO. En otros estados, también se prevé la edad mínima de 21 años para al menos uno de los integrantes de sus Ayuntamientos y en algunos de ellos incluso llevándolo a los 25 años.

CONTEXTO. Tras recordar que la edad mínima para los cargos más importantes en el país Presidente de la República (35 años ), Gobernador Constitucional (30 años); Diputado Federal (21 años) y Senador (25 años), advierte que los criterios para que así quede están relacionados con las funciones a ejercer y el grado de responsabilidad que representan, así como la experiencia adquirida.

A FONDO. “Se advierte que la propuesta carece de un análisis que se pudiese ver reflejado en la exposición de motivo, considerando que la labor pública implica el ejercicio de atribuciones en donde se ve inmerso el bienestar social y el cuidado de un patrimonio común”, señala.

TECNICISMOS. Expone el documento que si el objeto central de la propuesta, según lo indican los iniciantes, es sumar a jóvenes en la toma de decisiones públicas y debe recordarse que en términos del artículo 2 fracción VII de la Ley para las Juventudes del Estado de Guanajuato, se considera “Joven” al ser humano ubicado en el rango de edad entre los 18 y 30 años.

MÁS. En consecuencia, agrega, actualmente la Constitución local permite la participación de jóvenes para ocupar cargos gubernamentales y tomar decisiones públicas, pues la edad de 21 años engloba el rango de personas jóvenes de nuestra legislación actual.

TAPANDO EL OJO AL MACHO. Expone también que aunque no se concuerde con la propuesta de los iniciantes, consideramos que en el orden estatal y municipal, como ya lo realizó el Municipio de León, deben propiciarse más espacios de participación para personas jóvenes, involucrándoles en la toma de decisiones de su entorno social y procurando que la responsabilidad de sus acciones también sea proporcional a su curva de aprendizaje, conocimientos y de su experiencia adquirida.

Lee también: OTRO ATAQUE EN CELAYA: NO ES LA PERCEPCIÓN

EDILES A LOS 18 AÑOS: LEÓN DIJO QUE NO

LA DEL ESTRIBO…

Que a nadie le sorprenda que Luis Ernesto Ayala Torres, coordinador de la bancada panista en el Congreso local decida apostar por uno de sus diputados o diputadas que presiden una comisión para encabezar la mesa directiva en el período de sesiones que arranca el 25 de septiembre.

Resulta que Ayala no quiere arriesgar la conducción de las sesiones en momentos álgidos y no descarta romper la regla no escrita de que un presidente de comisión no puede ser presidente de la mesa directiva en la fracción panista.

El problema es que si ponen a un inexperto, puede sufrir en serio cuando la conducción se ponga tensa o intensa.

Pero, esperen. Ahí está Rolando Alcántar que no es presidente de comisión y es de los que fue degradado respecto a lo que fue en la legislatura pasada. De plano tan castigado está que ni siquiera puede tener premio de consolación luego de que le dieron esquinazo los mandones del PAN.

EDILES A LOS 18 AÑOS: LEÓN DIJO QUE NO

EDILES A LOS 18 AÑOS: LEÓN DIJO QUE NO

TORRES GRACIANO: CUANDO EN EL PAN HABÍA RESISTENCIAS AL DEDAZO

De cara a 2024, hoy podemos asegurar que en el PAN, habrá dedazo en la nominación del candidato a la gubernatura de parte del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo pero una notable diferencia en comparación con el de hace 6 años y del que fue directamente beneficiario: muy probablemente no haya rebelde como en 2017.

Y menos, con el nivel de decepción o depresión que alcanzó Fernando Torres Graciano, directamente proporcional a su convicción de que él lo merecía y a la desazón que le provocó no ser el nominado.

En su tiempo, hace 11 o 12 años, el entonces dirigente estatal del PAN Torres Graciano se cansó de regañar al entonces senador Ricardo Torres Origel (qepd) por beligerancia y sus interminables críticas a las prácticas clientelares, el dedazo y el corporativismo del que adolecía Acción Nacional en la contienda interna para elegir candidato a gobernador.

Torres Origel fue frontal y crítico en temas como la inseguridad en el sexenio de Juan Manuel Oliva que lejos estaba de ser el drama que hoy representa. El entonces mandatario estatal supeditaba las estrategias contra el crimen a las ocurrencias y la voluntad del secretario de Gobierno Gerardo Mosqueda Martínez quien llevó al cargo a un ilustre incompetente como Baltazar Vilches Hinojosa.

Torres Origel que no se guardaba nada, le tundía un día sí y otro también a Oliva ya sea por sus políticas de gobierno más vulnerables como por su intervención directa para favorecer a Miguel Márquez en la carrera interna por la gubernatura. “Este no es el PRI”, dijo en varias oportunidades.

Y Torres Graciano, institucional trataba de atemperar los obuses que lanzaba su compadre y amigo.

Pero la grilla da muchas vueltas y cuando se comenzó a echar a andar la operación para el dedazo de Diego Sinhue, Torres Graciano se rebeló y acusaba presunto desvío de recursos a favor del entonces secretario de Desarrollo Social y Humano.

Torres Origel nunca comparó con los gobernantes más desprestigiados del PRI de la época ni dijo que el mandatario no pasaba la prueba de la transparencia. Torres Graciano sí lo hizo hace 5 años.

Hace 12 años, estaba de pararrayos a las críticas a Juan Manuel Oliva. Un sexenio después era el artífice de las embestidas contra Palacio estatal.

Fernando Torres estaba dolido porque pensó que era el delfín natural y que “le tocaba”. Se rebeló, perdió y no lo superó.

Y ahí radica la gran diferencia con el entorno actual de la sucesión en el PAN. No hay nadie cercano a Diego Sinhue que piense que es “el merecedor” de la designación. Alejandra, Jesús, Libia, Luis Ernesto, Erandi saben las reglas y que nadie va a rebelarse.

EDILES A LOS 18 AÑOS: LEÓN DIJO QUE NO

MORENA, UNA SEMANA Y SIN RESULTADOS

En Morena, sobran las impugnaciones pero a una semana de la contienda nadie muestra los resultados oficiales del pasado domingo.

A 8 días de la elección de sus consejeros distritales, fiel a su estilo, desordenado, este partido no ha sido capaz de difundir los resultados de su contienda interna pese a que el reglamento marca que a más tardar 7 días después del proceso tiene que hacerlo.

Consultado sobre el particular, el dirigente estatal Ernesto Prieto Gallardo respondió este fin de semana que “aún no podía oficializar información”.

Ni Prieto Gallardo ni Hades Aguilar quien es la coordinadora en el estado de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación, han dado a conocer resultados mientras representantes populares y liderazgos de corrientes internas han anunciado que impugnarán los resultados.

En Guanajuato se debieron haber elegido 150 consejeros distritales que a su vez definirán a la próxima presidenta de Morena que será mujer.

Sin embargo, de entrada no se pudieron realizar las elecciones en un distrito de Celaya y otro de Irapuato.

Se sabe por versiones periodísticas que personajes conocidos de Morena están entre los que obtuvieron uno de los primeros 10 lugares en cada uno de los distritos.

Hades Aguilar y Ernesto Prieto están ahí al igual que el procurador federal del Consumidor Ricardo Sheffield. En San Miguel, Ricardo Ferro excandidato y el expanista Osvaldo García.

Adicionalmente a lo anterior, falta por conocer cuantas impugnaciones habrá en distritos en donde sí hubo contienda.

Sin resultados oficiales no podrá realizarse la asamblea del próximo domingo y aún realizándose, habrá incertidumbre sobre su procedencia pues se esperan impugnaciones en los órganos partidistas.

Es muy probable que la elección se aplace porque apenas hoy empieza la entrega formal de paquetes electorales por entidad. A Guanajuato le toca hasta pasado mañana que es el cierre para los comités estatales.

Ya sabe usted, en Morena todo es autoajustable.

EDILES A LOS 18 AÑOS: LEÓN DIJO QUE NO

Quizás te interese:

JRP