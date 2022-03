El Edificio de Servicios de Investigación cuenta con la infraestructura apta para centralizar los servicios forenses

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado ( FGE ) cuenta con la infraestructura apta para centralizar los servicios forenses en el Edificio de Servicios de Investigación Científica en la capital del Estado. Así lo señaló la diputada del PAN, Susana Bermúdez Cano.

La también presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales recordó las quejas presentadas por familiares de personas desaparecidas respecto a la crisis forense que se vive en el estado.

Ante ello, dijo que esta determinación de la Fiscalía será positiva para las familias de víctimas.

De acuerdo con lo que señalaba el fiscal, Carlos Zamarripa, se estima que se estarían eficientando los resultados hasta en un 70%.

“Hace pocos días yo tenía unas llamadas acerca la temporalidad que duran en entregar un cuerpo. La verdad es que es lastimoso que te hablan para decirte, ‘no me han entregado el cuerpo’. A veces por una cuestión de deterioro. Lo importante es que tan eficiente se pueda volver esta gran área de oportunidad, sé que no es menor, que es una expectativa grande que se tiene”.

Foto: Lourdes Vázquez

Hay suficiencia presupuestal

No obstante, dijo que en este contexto, contar con una instalación adecuada, personal y con la suficiencia presupuestal llega en un buen momento.

“También lo que señalaban es el tema de los registros, de los datos, la información y en esta parte yo confío mucho que la Fiscalía pueda hacer un buen trabajo y podamos avanzar con el tema de los familiares de las víctimas, para inclusive, lo que han venido adoleciendo desde la entrega tardía, sino en qué condiciones y que puedan tener en este edificio de manera especializada el servicio forense”.

Por otra parte, Susana Bermúdez adelantó que se estarían llevando a cabo mesas de trabajo con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas en donde se analizará el tema de los recursos presupuestales y los requisitos para que las víctimas puedan acceder a los apoyos, “realizaremos los cambios que se analicen y que sean pertinentes, no me gustaría adelantarme a alguna propuesta, si me gustaría escucharlos, nos han hecho oficios para sentar estas mesas en lo próximo y sabemos que están en la Comisión de Derechos Humanos, buscando la mejor visión escuchando a todos”.