Ecuador.- El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso anunció que instauró ‘Estado de Excepción’ en tres provincias del país: Pichincha, Imbabura y Cotopaxi. Esto como reacción luego de cinco días consecutivas de protestas ciudadanas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Indígenas y ciudadanos salieron a las calles para protestar por el elevado precio de los productos de primera necesidad y los combustibles, la precariedad de los hospitales públicos y la nula atención a los agricultores.

Además, critican a Lasso por la presunta privatización de empresas públicas; y por las reformas que ha emprendido para, por ejemplo, promover el trabajo por horas.

🔴#ATENCIÓN | "No digo que no hagan su trabajo, pero no agredan", pide una ciudadana, en la Ruta Viva. Los manifestantes piden comprensión a la @PoliciaEcuador. "No somos vagos, somos ciudadanos como ustedes", dice la señora. pic.twitter.com/rECvnn7vvm