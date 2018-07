Éctor Jaime, a favor de ‘ley de hijos mantenidos’

El panista asegura el dictamen de dicha reforma, presentada por su suplente en el Congreso, no dicta que esta manutención sea obligatoria para todos los padres

Daniel Vilches

León.- El diputado local del Partido Acción Nacional, Éctor Jaime Ramírez Barba, defendió la reforma al Código Civil que Ismael Hernández presentó como su suplente en nombre del Grupo Parlamentario de este partido y que ‘obliga’ a que los padres de familia mantengan a sus hijos hasta los 24 años de edad en caso de seguir estudiando.

De acuerdo al congresista local, el dictamen de dicha reforma no dicta que esta manutención sea obligatoria para todos los padres, pues su naturaleza es procesal; además de que esta iniciativa solo ‘explicita’ el alcance del artículo 362-A del Código Civil.

“Los hijos que se encuentren estudiando gozan de la mismas presunción hasta los 24 años: este párrafo fue reservado y se aprobó por mayoría, es el párrafo de la discordia. En ese supuesto, primero de manera muy puntual sí se agregó a los concubinarios y se agregó a los hijos que estudien hasta los 24 años, y con este replanteamiento se supera la ambigüedad de sus alcances y se define con mayor precisión que el perfil en este caso es para escenarios procesales, es decir, como una regla que sólo tendría aplicación para cuando exista un debate o litigio en los tribunales sobre alimentos, con este criterio marca que es para un escenario procesal, lo cual no constituye una declaración expresa para todo caso o supuesto de derecho de los hijos u obligación de los padres para dar alimentos hasta que aquellos tengan 24 años”, explicó.

El legislador panista consideró que los señalamientos en contra de esta reforma, se debe a la mala comunicación y desinformación que surgió por los argumentos que expresaron otros grupos parlamentarios como Beatriz Manrique del PVEM, pues no se profundizo en el dictamen aprobado.

“Yo no veo un tema complicado, más bien es un tema que se explicita, el enfoque sí fue malo, porque se pensó que fue para proteger a alguien que ya no estaba en ese tema – Ismael Hernández, quien demando a su padre y perdió – yo no le veo dificultades a esta iniciativa, creo que el código se actualiza, creo que marca con mucha claridad que es para el tipo procesal, que no es obligación para todos los padres”, comentó.

