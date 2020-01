Economía y sociedad

Los otros datos del presidente

Por: Héctor Andrade Chacón

Enigmática e inquietante ha sido la declaración del subsecretario para América del Norte de nuestra Cancillería, Jesús Seade, al afirmar que luego de la firma del T-MEC por Donald Trump y ante la próxima ratificación de Canadá, la única preocupación que debe tener el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “es no saber aprovecharlo”.

Lo dicho por el funcionario de Relaciones Exteriores que tuvo en sus manos la responsabilidad de concluir la negociación del acuerdo comercial por parte de la Cuarta Transformación, llama mucho la atención en un momento donde el mandatario nacional nuevamente desprecia la información especializada del Inegi sobre el comportamiento de la economía mexicana, para salir con la muletilla de que “tiene otros datos”.

Lo presentado por Inegi no es para menos, reveló que finalmente no sólo no creció la economía mexicana como había prometido y apostado López Obrador, sino que se contrajo el Producto Interno Bruto (PIB) 0.1 por ciento en 2019. Este desempeño negativo de la economía nacional en el primer año de gobierno del morenista resultó de completarse cinco trimestres consecutivos sin crecimiento o contracción.

De esta manera, el resultado del PIB en el primer año de gobierno de la Cuarta Transformación, pasa a la historia como la primera vez en dos sexenios, que el Producto Interno Bruto (PIB) registra números rojos.

Las causas son diversas para explicar este desplome, luego de que se le entregó una economía con crecimiento de 2.1 por ciento a AMLO. Sin embargo, las coincidencias de los analistas se concentran en decisiones del tabasqueño como la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o un subejercicio del presupuesto federal de al menos 148.9 mil millones de pesos que paralizó obra pública y contrataciones; y muchas otras medidas que generaron la cancelación de inversión privada e incertidumbre, lo que llevó a que ya no se inyectara dinero a la economía.

En un efecto domino, industria y comercio desaceleraron, cayó del empleo. El mercado laboral de México registró una pérdida de 382 mil 210 puestos de trabajo en diciembre de 2019 respecto a 2018, con lo que cerró con 342 mil 77 plazas creadas, la cifra más baja en un decenio, reflejó del desempeño de la economía nacional.

Hoy el presidente se solazó, “tengo otros datos; puedo decir que hay bienestar”, fue su respuesta ante la información de Inegi, que además descalificó de alguna manera al señalar que así se mide la economía en el neoliberalismo.

Las razones del presidente

La base de confianza del presidente López se centra en el hecho de que 9 millones de trabajadores con base a los aumentos al salario mínimo en el último año, elevó sus percepciones en 39.45 por ciento, lo que permitió que en sus hogares el gasto en la canasta básica pasara de 50.4 por ciento del salario mínimo a 44.7 por ciento; dejándoles más dinero para otros satisfactores. Es cierto, tuvieron una mejoría en su bienestar y eso es bueno y justo. Y es la clave de su popularidad entre muchos mexicanos.

Sin embargo, siendo un presidente muy empírico y obcecado, nada apegado a las ciencias, tecnología y cultura general, su visión económica no es sistémica. El desarrollo que tanto pregona, no se hace sostenible si no hay crecimiento económico. El cierre de empresas, menor inversión y desempleo, llevarán a que más población tenga que sobrevivir de alguna manera, ya sea en la economía informal o con subsidios gubernamentales. El modelo es insostenible.

El T-MEC, la caída de producción en China por la epidemia de coronavirus, la guerra comercial de los chinos con Estados Unidos y otros factores pueden ser aprovechados para apuntalar la actividad productiva en México y fortalecer nuestro comercio con nuestros socios en Norteamérica, un mercado que sigue en crecimiento.

Es válida la visión del presidente sobre querer el bienestar de la mayoría empobrecida, pero puede empujar más la economía y ampliar los beneficios, si abre la economía y aprovecha las fortalezas de México en una economía globalizada, de la que no puede sustraerse, como ya lo vio en sus negociaciones con Estados Unidos, los problemas de migración y ahora los efectos de una pandemia nacida en Asia.

Los empresarios de Guanajuato, en este tenor, desean conversar con el presidente en su visita próxima al estado, en febrero, para darle a conocer sus planteamientos y a la vez escuchar los suyos. El intercambio sería bueno, si las partes escucharan más allá de lo que desean oír. AMLO sobre la necesidad de apuntalar la economía, los empresarios locales sobre la importancia de mejorar la calidad de vida de las personas a partir de salarios justos y no conformarse con una economía local que crece, pero que no ofrece desarrollo social y que hoy es el estado más violento del país.