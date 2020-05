Economía y sociedad

¿Soberanía o recrear la legitimidad política?

Un gobierno sin palabra. En marzo de este año, los embajadores de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y seis países más, se reunieron para compartir sus preocupaciones en torno a los rumores sobre lo que preparaba el Gobierno de México en materia energética, rompiendo acuerdos internacionales y convenios con empresas que ya estaban invirtiendo en México.

Dos meses después, sus preocupaciones se convirtieron realidad, por orden presidencial la Secretaría de Energía publicó un decreto que debilita la producción de energías renovables y su distribución desde el sector privado.

En marzo, el análisis de los embajadores y empresas inversoras en el sector eléctrico, habían alcanzado un diagnóstico: la política energética de Andrés Manuel López Obrador ha venido erosionando “las bases legales de los contratos de miles de millones de dólares firmados bajo la administración previa”.

En dos niveles se dio la respuesta del gobierno mexicano, la oficial y la otra a través de su red de adeptos (bots incluidos). En la primera vía, como en otras ocasiones, el presidente de la República externó junto con algunos funcionarios de su administración que su gobierno no tenía intención de romper el orden legal y con los no respetar contratos firmados con empresas en materia energética, tanto del sector petrolero como eléctrico. En la segunda, se atacó a quienes informaron de la reunión y a los propios embajadores como intervencionistas, al grado de calificarlos como parte de una conspiración contra el presidente y su movimiento. Una forma de operación constante en este gobierno.

Luego, antes de que el COVID-19 pudiera quebrar la terquedad en Palacio Nacional, el mandatario del gobierno federal acudió a Baja California e hizo una parada en carretera, para hablar sobre la belleza de La Rumorosa, macizo montañoso en la península, y lanzar su puyazo contra lo que llamó “ventiladores”: “Miren cómo afecta el paisaje, la imagen natural, cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores”.

Eran autogeneradores del Parque Eólico La Rumorosa, en el municipio de Tecate. Una forma de producción de energía limpia de inversión privada, del cual incluso se había cuidado que no provocaran contaminación visual. Sin embargo, la crítica del tabasqueño se sustentaba en su idea de monopolizar nuevamente a favor del Estado el manejo de la energía, desde dos empresas: Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El golpe se concretó la semana pasada, luego de que López Obrador determinó que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), aprobara un proyecto de política pública dirigido a frenar el ingreso y funcionamiento de las centrales renovables de manera permanente.

La imposición generó que renunciara el presidente de la Conamer, César Hernández Ochoa, en cuanto se publicó el viernes 15 de mayo por la tarde el “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, evadiendo la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) y sin someterlo a consulta pública o a consideración de los industriales del país, como marca la norma.

La disposición, de acuerdo con la Secretaría de Energía desde su política de medios, era para garantizar la seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional ante la baja del consumo eléctrico derivada de la contingencia provocada por el COVID-19, fundamentando en la intermitencia de las plantas de energía limpia. Sin embargo, en el documento oficial jamás se fundó y motivó el acuerdo con base a dicha presunción. No se dijo la verdad en el tema.

Ya circulaba un par de cartas de los gobiernos de Canadá y la Unión Europea, signadas semanas antes por los embajadores de todas las naciones involucradas, contra el acuerdo, que intentó hacerse oficial en abril, pero fue rechazado en ese momento por la Comisión Federal de Competencia, porque beneficiaba ilegalmente a la CFE, quitando competencia y sobre todo usando energía sucia.

El 15 de mayo, la Secretaría de Energía, con Rocío Nahle a la cabeza, impuso la nueva política donde se imponen restricciones a nuevas centrales de generación de energías renovables, limita la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares y prohíbe la construcción de proyectos en lugares que considere congestionados o con poca capacidad de transmisión, con lo que pretende evitar sobrecargas en la red nacional de transmisión.

Bajo estos criterios, la CFE retoma en su carácter de transportista y distribuidor, un papel proactivo en el diseño y ejecución de la expansión del sistema eléctrico, mediante la optimización de los costos y asegurando su confiabilidad. A su vez, el Acuerdo establece que el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica son áreas estratégicas del Estado Mexicano en aras de la seguridad e independencia energética. Es decir, regresamos al pasado, con el control monopólico de la energía eléctrica desde la CFE, limitando la expansión de su competencia.

Este fin de semana, el pleno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y la American Chamber México exigieron al presidente de la República, la revocación inmediata del acuerdo gubernamental del sistema eléctrico y “detener la campaña de arbitrariedad destructiva y manipulación informativa de la Secretaría de Energía (Sener), ya que atentan contra la Constitución y los acuerdos comerciales”.

Los firmantes precisan que esta decisión provocará la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares, entre ellas los 160 millones de dólares de Iberdrola en el norte de Guanajuato con su central de energía eólica.

La política energética de México, hoy en día, la dicta el presidente de México y no el marco legal o el sentido común. Los ejemplos son muchos, incluyendo el affaire de la producción petrolera y Dos Bocas. Así que si el Consejo Coordinador Empresarial no pudo lograr que López Obrador ayudara a las empresas con medidas fiscales ante la crisis provocada por el COVID-19, será punto menos que imposible que le quite la idea de ser el nuevo Lázaro Cárdenas o López Mateos, así sea un mundo muy diferente a los de aquellos mandatarios.

Por otra parte, deben leer con claridad hacia dónde camina el presidente que promueve la nueva economía “moral”. A finales de la década de los setentas, en Argentina, el gobierno militar en busca de legitimidad se metió en un conflicto internacional con Chile por unas islas, curioso, país donde gobernaba otro gobierno militar. Se desató el llamado a la unidad nacional, por la soberanía y el orgullo argentino. No hubo guerra, pero se fortaleció el régimen. Luego vendría la verdadera guerra, por otras islas, contra Gran Bretaña, y ahí sí, salieron derrotados. Pronto dejaron el poder.

Aquí, se avizora, lo que el gobierno de AMLO busca, es alcanzar unidad popular en torno a un futuro conflicto internacional, por la soberanía.