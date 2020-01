Economía y sociedad

El turismo, la industria sin chimeneas de Guanajuato

Por Héctor Andrade Chacón

El ejemplo de la Guía Michelín fue tomado en la Secretaría de Turismo del estado a cargo de María Teresa Matamoros Montes, que a finales del año pasado echó a andar su proyecto “Estrellas Guanajuato”, un programa para incentivar a los prestadores de servicios en el ramo a mejorar la calidad de su atención a los visitantes.

La certificación es dada por la Secretaría de Turismo, donde se revisan procedimientos, servicios y atención al cliente. Con este programa bajo el brazo, Matamoros Montes acudió a la Feria Internacional de Turismo de Madrid 2020 donde ha presentado la modalidad como un medio de enganche para los promotores turísticos y se venda a Guanajuato como un destino certificado.

El programa “Estrellas Guanajuato” entregó 682 certificaciones en diciembre pasado a prestadores turísticos, preponderantemente a trabajadores que fueron capacitados para dar una mejor atención al turista. Es importante que Teresa Matamoros también haga su esfuerzo por cambiar la mentalidad en muchos empresarios del sector, que por ahorrar unos pesos, convierten la estancia de los visitantes en una mala experiencia, porque no conciben que mejores salarios y una capacitación mejor en sus empleados reditúa fidelidad en el cliente.

Banco del Bajío busca trascender lo regional

El Banco del Bajío, a 25 años de su fundación, ha comenzado a delinear un nuevo plan de crecimiento, luego de focalizar sus tareas hacia el sector empresarial. Ahora pretende incursionar con mayor fuerza en el segmento del consumo, donde otras instituciones crediticias han hecho una tarea más profunda y dominan el mercado.

Y es cierto, la presencia de BanBajío es limitada y su catálogo de productos y beneficios para los consumidores comunes no es tan apetecible como otros bancos, que han sabido aprovechar también las nuevas tecnologías para hacer una banca electrónica más amable para sus clientes, lo que no sucede del todo en el banco que tiene su matriz en León y que no ha podido afirmarse como nacional.

En un cuarto de siglo, en su expansión Banco del Bajío ha logrado abrir 300 sucursales y aún necesita hacer presencia en 2 estados de la República para poder dar el salto de banco regional a nacional. La atención al sector empresarial coloca a BanBajío entre los ocho bancos más fuertes del país en ese campo, y el primero en algunas ciudades de la región.

Actualmente Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple tiene inversionistas institucionales; y poseen 16% de las acciones. Salvador Oñate Ascencio es actualmente el mayor accionista, con el 21 por ciento de las acciones en circulación. Con 4.9% y 4.2% de las acciones en circulación, respectivamente, Investec Asset Management Limited y Alejandro Martínez Martínez son el segundo y el tercer mayor accionista.

Edgardo del Rincón Gutiérrez, director de la institución, plantea lograr un crecimiento de mil por ciento, al menos, en su atención al sector de consumo. Un dato revelador que afianza que, en la estimación de 11 analistas (S&P Global), invertir en BanBajío puede ser buena opción, pues en un rango de 1 a 3 años el crecimiento anual de ganancias previsto es de 10 por ciento.