Economía y sociedad

Aumenta el descontento social

De acuerdo con una encuesta nacional realizada por la empresa Consulta Mitofsky 8 de cada 10 mexicanos está sufriendo las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 y 47.5 por ciento consideran que la afectación es muy fuerte.

Pues bien, estamos apenas en camino de llegar a la punta de los contagios y de que las medidas de parálisis social para contener la enfermedad se extremen en varios puntos del país. Al menos mayo será otro mes con aislamiento en los hogares y negocios cerrados, lo que incidirá en la problemática de las familias mexicanas, sin que los apoyos sociales del gobierno federal hayan mostrado su impacto en la economía nacional.

Cabe mencionar que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó anoche que México está en una etapa donde restarían aún seis semanas altamente complicadas, es decir, podría llevarnos la crisis sanitaria hasta mediados de junio.

La cuarentena se plantea terminar a partir del 30 de mayo, pero llama la atención que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se haya emitido un decreto con medidas de austeridad gubernamental, donde uno de sus puntos es sostener la cuarentena para personal en riesgo de salud hasta el mes de agosto, es decir, dos meses más, al menos. Este dato, si se contrasta con los cálculos de otras instancias como la OPS y la UNAM, que analizan la proyección de contagios, nos lleva a pensar que existe una alta probabilidad de que se amplié la situación actual hasta junio o inclusive julio y luego venga la gradual toma de normalidad.

Este martes, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, citó que ya 88 mil empresas micro, pequeñas han solicitado el Crédito Solidario a la Palabra, siendo en su mayoría de la Ciudad de México, Estado de México y Sinaloa, mientras sigue creciendo la inconformidad social porque no es mayor la dispersión y se observa la focalización a ciertas zonas donde hay mayor presencia política de Morena.

Urgen las medidas de contención económica, sea cual sea el escenario que enfrentaremos en junio. No basta el discurso ligero y voluntarista que tanto acostumbra el presidente de México para lograr la confianza social de que habrá una recuperación rápida para la economía nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que con la entrada en vigor del T-MEC en julio y sus medidas asistencialistas, que no son del todo transparentes, se logrará el arranque del crecimiento, contra todos los pronósticos hechos con la mayor seriedad de agencias públicas y privadas de que caeremos en un gran hoyo de contracción económica, hasta de doce por ciento, como actualizó este martes BBVA. Al momento en todos los pronósticos ha fallado AMLO.

Aquí es donde deseo unir estas perspectivas con la encuesta de Mitofsky, si al momento 80 por ciento de los mexicanos ya se sienten lastimados, presionados, con temores, todo ello indicado en la encuesta, el estrés social alcanzará una dimensión no vista en décadas en las próximas semanas. Máxime si hay un millón de personas despedidas a quienes no llegan los apoyos, no al menos de manera inmediata.

Sin duda, las medidas estatales, como la apertura de créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas con los 3 mil millones de pesos del Gobierno del Estado, anunciados por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, serán un estímulo para mantener en la línea de lucha a muchos negocios y con ello dar oxígeno a sus empleados. Pero, la crisis social que se viene es mayor y deberá hacerse más.

Los estudios de la pobreza en la entidad, al igual que en el resto del país, muestran que los ingresos en las viviendas se componen en gran medida por la participación de varios miembros en cada familia, muchas de las veces de actividades informales, y con su suma viven en condiciones complicadas. Además, se sabe que comenzarán a caer las remesas, que también daban holgura a muchas familias.

En esta circunstancia, se entiende que será insuficiente lo que hay al momento y se comprenderá por qué cada vez crece la inconformidad social en los municipios, donde las protestas aumentan ante la parálisis económica por el aislamiento sanitario, que es indispensable.

Por lo pronto, la primera recomendación, emitida ya por la FAO es garantizar a la población el acceso a alimentos. Y tienen razón, no podemos pensar en tener a un pueblo con hambre, a la par de las medidas de estímulo a las empresas, comienza a ser imperativo verificar que en los hogares haya comida.

En Guanajuato y el resto de México, será importante lograr entender lo que está sucediendo y asumir por parte de autoridades, empresas, trabajadores, ciudadanos en general, que será prioritario no malgastar recursos, destinarlos a la digna sobrevivencia de la población durante estas semanas y fomentar la solidaridad para confrontar lo que viene. Vivimos en una situación equiparable a una economía de guerra y es necesario entenderlo de una vez por todas.