Economía y sociedad

Eco de COVID-19 se escucha en León

Por Héctor Andrade Chacón

No es un asunto que trascienda públicamente, pero ya hay cautela en el sector privado de León ante el asunto del coronavirus COVID-19 por la velocidad con que está llegando a diferentes partes el planeta y su impacto económico. A sólo cinco días de que se eche andar la Feria Internacional de Calzado Sapica 2020, en la urbe leonesa difícilmente podrá encontrar tapabocas y otros insumos en las farmacias, que la gente ha comprado en una silenciosa alarma ante la epidemia que emergió en China.

Es el momento en que cabe la reflexión dentro de CICEG y Sapica para tomar las medidas de precaución que se pueda antes de la cita y revisar, inclusive, si las asistencias esperadas desde el extranjero se cumplirán ante la ola de cancelaciones que se han venido dando en los últimos días de parte de viajeros de negocios ante la crisis internacional. A menos que se quiera jugar al valiente y a ojos cerrados se diga que no pasa nada, cuando el calzado guanajuatense tiene una gran interrelación con el empresariado chino e italiano, por citar algunos ejemplos.

En este sentido, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Lomelín Salazar ya advirtió que hay una gran preocupación en el sector, que comienza a extenderse y sobre todo, censuró que se diga que estamos preparados para enfrentar la situación, porque “para esto, nadie está preparado y lo que tenemos, es verdaderamente tratar de poner no solamente medidas de seguridad”. El síntoma de la preocupación privada la señaló en el comportamiento de las bolsas y no le falta razón al líder del CCE.

En México, desde el 21 de febrero, ante los reportes de la enfermedad se han perdido en capitalización bursátil 289 mil 380 millones de pesos en las 35 firmas que conforman el S&P/BMV, principal índice bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Los mayores daños se dieron en los grupos aeroportuarios, ante la clara expectativa de reducción de viajeros con esta situación y en un futuro cercano.

En Nueva York, tras los anuncios de este miércoles de que se avecina un grave problema de salud dado por las autoridades sanitarias, que no pudo ser contenido por el mensaje de tranquilidad de Donald Trump desde la India, hizo que por sexta jornada consecutiva cayera el Dow Jones en más de mil puntos, mientras que el índice S&P 500 registró su mayor caída desde agosto de 2011. El Nasdaq también cayó 414.30 puntos este jueves. No sólo eso, en lo local, el peso también sufre el embate del coronavirus, pues ayer acumuló una baja de 81 centavos, el dólar se puso 19.37 unidades.

A lo anterior debemos sumar algo revelador, el cese de actividades fabriles en China ya tiene repercusiones en la cadena productiva, primordialmente en el sector electrónico, donde han dejado de enviarse componentes a la industria mexicana, como chips y tarjetas, lo que ya está frenando el trabajo de muchas empresas nacionales.

Además, se vive una situación complicada, los fletes desde China aumentaron sus costos ostensiblemente, porque un contendor de 40 toneladas, por ejemplo, que llega a Manzanillo desde el país asiático, costaba mil 800 dólares y ahora se cotiza en cinco mil dólares, de acuerdo al Centro de Investigaciones Electrónicas, mientras los fletes aéreos duplicaron sus costos. Aunado a eso, está la condición de que puedan encontrarse los servicios como disponibles.

Muchas empresas, se indica, pagaron sus fletes por adelantado y por ahora podría no impactarles los costos, pero les queda el riesgo de que sus embarques no lleguen por la crisis que se vive. Hay una completa incertidumbre y eso impactará gradualmente en toda la economía, incluidos los precios de muchos productos. No hay que olvidar que importamos 83 mil millones de dólares en productos chinos cada año.

Pemex en caída libre

Desearía contarle mejores cosas amable lector, pero no queda de otra, este jueves se dio a conocer el Informe de Pemex a los inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores y los resultados han sido malos. Así de simple.

La paraestatal, a pesar de todo lo que ha dicho Palacio Nacional, su director, y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, no da lo que ellos prometieron. Se perdieron 346 mil135 millones de pesos en 2019. En la comparativa con 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto y primero de la implementación de la reforma energética, también hubo pérdidas por 180 mil 419 millones de pesos. Así la baja en el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es de 92 por ciento.

El informe presenta la justificación de la caída: hubo dos factores que incentivaron las pérdidas, una baja en las ventas internas y menor volumen en el crudo vendido al extranjero.

Mientras esto pasaba en la transmisión de video entre la petrolera y la BMV en la avenida Reforma en la CDMX, se supo que ya en la Deep Web los hackers que tomaron información de la Pemex y que exigen casi cinco millones de dólares en bitcoins como pago por el rescate de los datos, ya están filtrando documentos de la empresa, entre ellas planos críticos de sus instalaciones. La 4T decidió reservar por cinco años el informe pormenorizado sobre lo robado por los hackers, y éstos ya lo están publicando, poco a poco. El costo de no invertir en la seguridad cibernética del gobierno de AMLO.

Aviso oportuno

La dinámica Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, bajo la conducción de Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, echó a andar el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá 2020.

Este esfuerzo beneficiará a más de mil 700 trabajadores guanajuatenses especializados que podrán trabajar en nueve provincias del país de la hoja de maple, entre ellas Ontario, Quebec y Columbia Británica, durante ocho meses de forma continua, lo que les traerá ingresos por 32.2 millones de dólares canadienses. Un aliciente fuerte para familias de los municipios, primordialmente, de Irapuato, Abasolo, Pénjamo, Cuerámaro, Pueblo Nuevo y Huanímaro.