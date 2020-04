Economía y sociedad

Oro negro bajo cero

Por Héctor Andrade Chacón

Hay consenso entre todas las agencias públicas y privadas, de análisis económico, de que 2020 será un año de contracción para México, aunque la gran duda es qué tan dura será la caída y sus efectos en empresas y sector laboral. Solamente el presidente de la República piensa que el mítico tesoro que tiene guardado en alguna olla podrá sacar adelante al país. Vaya, hasta el secretario de Hacienda y Crédito Público, acepta que enfrentamos una crisis de dimensiones inéditas ante la pandemia del Covid-19.

Este martes, el Banco de México (Banxico) dio a conocer que recortaba otros 50 puntos base de su tasa de interés para dejarla en 6%. Una nueva medida para evitar que se vayan capitales o atraer algo del exterior y apoyar el crédito. Aunque, a decir verdad, no ayuda mucho porque estando la economía paralizada, ni siquiera el dinero barato resulta tan atractivo. Tendría más efecto si el residente del Palacio Nacional comprendiera el país y el momento en que le tocó tener el poder presidencial en sus manos.

La medida de Banxico es una de las tantas respuestas a la desestabilización que acentúa la caída de los precios del petróleo. Verá Usted: al arrancar la semana pasó lo increíble, el precio del barril de crudo pasó a terreno negativo en Norteamérica. El West Texas Intermediate, mezcla petrolera base para cotizar el petróleo estadounidense, llegó a -37.63 dólares por barril; y como esta referencia sirve para cotizar la mezcla mexicana, esta también se fue a pique, pues se cotizó en -2.36 dólares por barril.

¿Qué sucedió? ¿Qué significan esos números? Bueno, antes que nada, debe darse cuenta de que, por la parálisis económica internacional por el Covid-19, no se está gastando petróleo en la industria. No se fabrican plásticos; no circulan autos, ni vuelan aviones, así que nadie compra gasolina estando encerrado en casa. Entonces, en las refinerías se acumula petróleo que ya no es procesado; en los puertos hay buques llenos esperando que les ordenen desembarcar su crudo. Hay un exceso de petróleo, porque no se consume. Se habla de una sobreoferta de 30 millones de barriles por día.

Pero, eso no es todo. En esta industria, se hacen contratos bursátiles para abastecer a la industria entre productores y compradores. Hay un llamado mercado de futuros, con base en Chicago, donde se registran esos contratos y se cotizan los precios a mediano plazo. En estos contratos se pactan fechas establecidas y precios determinados.

Para mayor de 2020, los compradores y vendedores de crudo acordaron desde hace mucho tiempo 155 mil contratos por mil barriles cada uno, esto representa un volumen de 155 millones de barriles comprometidos, de acuerdo con datos de Bloomberg. Cuando lo acordaron, no sabían, no preveían lo que hoy sucede.

Así, con las reservas llenas, muchos inversionistas no supieron qué hacer con más petróleo comprometido. Los contratos tenían que hacerse vigentes el 21 de abril, si se quedaban con ellos en mayo les llegaban los embarques. Lo que esto supone es un enorme costo para albergarlo o mantenerlo en el mar. El petróleo se le hizo chapopote, o bolas el engrudo, como quiera verlo.

Y así empezó la desesperación el lunes. Sin almacenamiento, lo que hicieron los inversionistas fue tratar de deshacerse de los contratos para no tener el problema de tener el petróleo en barcos, con costos adicionales o no saber dónde colocarlo. Comenzaron a vender sus contratos, cada vez más baratos, luego, ante el avance del reloj, a regalarlos, luego a dar dinero para que alguien se comprometiera a quedárselos y con ello, el problema del almacenamiento.

En esta surreal situación, ante tanto petróleo disponible en el mercado y hasta regalado, empezó a bajar el precio de los propios productores de la región: estadounidenses y mexicano, porque en otras latitudes el impacto no fue tanto, aunque el precio si tuvo alguna baja.

Toda esta situación de oferta y demanda petrolera, a groso modo, al afectar el precio de la mezcla mexicana, hace que ingreso menos dinero a Pemex, la petrolera estatal, que tiene una deuda estimada en poco más de 100 mil millones de dólares y que además carga con la construcción de una refinería, así como a las finanzas públicas que habían pronosticado un precio base para 2020 de 50 dólares.

La respuesta de Andrés Manuel López Obrador ya no llama a sorpresa, porque carecen de lógica económica elemental. Seguirá produciendo petróleo y además elevará la refinación en mayo, haciendo más gasolinas, en un momento donde no se compran y sale más barato adquirirla en el exterior. Su respuesta hubiera tenido sentido en otro momento, no ahora. Y ahí está el problema, no entiende el presidente que no puede sostener sus ideas de manera monolítica, porque las situaciones son cambiantes.

Los exploradores de crudo cerraron el 13% de la flota de perforación de Estados Unidos la semana pasada, ante la saturación que se está dando y cancelan proyectos entre los perforadores. Sólo en México, se piensa en ofertar más, cuando nadie demanda. Ya habrá momento para elevar la producción, pero por ahora, debe entenderse, hay que reducir la emisión de barriles y gasolina.

La salida inteligente la dio el presidente de Estados Unidos: en el caos, compró 75 millones de barriles, para las reservas de su nación, por llenarse. Recuperó niveles perdidos en otros momentos, a un bajo costo. La salida es momentánea, apoyó a su industria, pero hay que entender que él si tiene aún cavernas donde almacenar el combustible.

Tardará en ajustarse el mercado petrolero. El martes durante un rato estuvo bajo cero la mezcla texana para mayo, luego cerró en nueve dólares por barril; junio se vio afectada en su precio, apenas a 11 el barril; en consecuencia, las cosas no estaban bien para el crudo mexicano. Y todos dependen de la reactivación mundial, cuando pase la pandemia. Por eso, la mejor inversión es en este momento la investigación médica.

Sólo para tenerlo en cuenta. En futuros, el crudo estadounidense se cotiza en 29 dólares el barril para noviembre, tres dólares abajo del precio del viernes y muy por debajo de lo pensado en diciembre de 2019. Ni siquiera el frío alienta la recuperación. ¿De dónde sacará ingresos AMLO? Banamex anticipa, el PIB se contraerá a -9.0% en 2020. Seguramente el moreno tendrá otros datos.

Diego y su Plan de Austeridad

En medio de este caos y malas decisiones federales, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez actuó conforme al librito: ajusto gasto público, con austeridad, para trasladar los recursos ahorrados a estímulo de la economía guanajuatense. Cuidar el empleo es la prioridad, para ayudar a quienes sufren, mantener paz social y sostener la posibilidad de una reactivación más rápida de las empresas.

Lograr seiscientos millones de pesos de ello, no es mucho, pero es un primer paso. Seguramente el gobernador está pensando cómo sacar más, para lo que se viene. Por ahora, en el recuento que da de lo invertido en Guanajuato con recursos propios para la crisis por el Covid-19, 5 mil millones de pesos, es una cantidad respetable, pero que se sabe insuficiente. Mientras no haya luz en la Federación, acá habrá que sostenerse de lo que se pueda.