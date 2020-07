Economía y sociedad

Las vacas flacas

Las notas de terror. Con un muestrario del mundo cayéndose a pedazos por los efectos de la pandemia, comenzó el economista Alejandro Gómez Tamez su análisis sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en la economía nacional y de los estados, en su conferencia virtual ante la Comisión Nacional de Desarrollo Regional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) donde se habló del momento que se vive para el sector productivo y lo que le espera a partir de que termine la crisis sanitaria.

La visión de Alejandro, a la sazón presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria de Calzado del Estado de Guanajuato y director general de Grupo Asesores en Economía y Administración Pública (GAEAP), no cae en el pesimismo que pueden ofrecernos las cifras, porque ofrece en contrasentido al empresariado y la sociedad la posibilidad de utilizar la información disponible para tomar mejores decisiones. Guanajuato, a su juicio, podrá comenzar a ver números positivos en el crecimiento económico hasta la segunda mitad del 2021.

Coincide con los análisis que pronostican que este año no habrá crecimiento en México, sino una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) que posiblemente llegue a un -12 por ciento. En este escenario, el estado de Guanajuato sufrirá un comportamiento similar en su economía, sin olvidar que el descenso en el crecimiento local ya venía desde 2018. A la vista no hay modo de que las cosas puedan mejorar para la economía local.

Gómez Tamez me comenta que entre los impactos manifiestos de la debacle económica derivada del confinamiento asumido ante la pandemia, en Guanajuato de febrero a mayo se perdieron 50 mil empleos formales, de manera aproximada. Sin embargo, el dato más duro es que, a finales de este año, el saldo muy probablemente alcanzará entre 80 y 100 mil despidos, pues se han perdido centros de trabajo y actualmente muchas empresas ya están lo suficientemente debilitadas que están en riesgo de no sobrevivir a esta circunstancia.

Como directivo de CICEG, Alejandro conoce a la perfección el desempeño del sector calzado y me comentó que en una encuesta realizada a 150 empresas del ramo, 72 por ciento retornó a la actividad productiva luego del cese del confinamiento oficial en mayo, utilizando el 30 por ciento de su capacidad. Con estos números, en términos generales estima que la industria del calzado está activada solamente en 25 por ciento de su capacidad.

Lo preocupante del caso es que muchos, luego del retorno, han vuelto a parar actividades, pues no hay sincronía entre sus deseos de producción y la realidad del consumo del calzado. El comercio no se ha reactivado lo suficiente y no hay circulante.

Entre lo platicado con Gómez Tamez, que también tiene experiencia en administración pública, destacó la necesidad de que se asuman políticas económicas más agresivas en el estado, dado que no se observa un cambio en la Federación a lo planteado por Andrés Manuel López Obrador. Me confirmó que entre el sector empresarial hay un mal sabor de boca por el desempeño de los Fondos Guanajuato. Se puede hacer más y mejor.